"Carlo Ancelotti mi-a dat încrederea de care aveam nevoie", a declarat miercuri tânărul fotbalist brazilian Estevao Willian, în vârstă de 18 ani, despre selecţionerul naţionalei ţării sale, informează L'Equipe, transmite Agerpres.

Estevao dezvăluie cum l-a ajutat pe Carlo Ancelotti



Sub comanda lui Carlo Ancelotti la echipa Braziliei, Estevao Willian spune că a găsit încrederea necesară pentru a-şi exprima pe deplin jocul. Tânăra extremă subliniază importanţa sprijinului selecţionerului său, care îi permite să joace liber.



Într-o conferinţă de presă înaintea meciurilor amicale cu Coreea de Sud (vineri) şi Japonia (14 octombrie), Estevao a afirmat: "De când am venit aici cu Ancelotti, mi-a dat toată încrederea de care aveam nevoie pentru a fi eu însumi. A avut încredere deplină în mine. Această încredere vine din cunoaşterea potenţialului meu. Este foarte important pentru mine să simt că are încredere în mine, pentru că îmi permite să fiu calm pe teren şi să fac ceea ce ştiu să fac. Îmi spune mereu: încredere, încredere, încredere. Pe teren, fii prezent, pune presiune pe adversar. Această încredere este esenţială, nu doar pentru mine, ci pentru orice jucător care vrea să joace cel mai bun fotbal al său."

7 meciuri și un gol are Estevao la naționala de seniori a Braziliei. A debutat la vârsta de 17 ani și 4 luni



Estevao a vorbit şi despre echipa sa de club, Chelsea: "Este incredibil. Se vede cât de mult mă iubesc fanii şi ce înseamnă asta pentru mine este enorm. Nu e uşor să ajungi într-o ţară nouă, o cultură diferită, departe de familia ta. Dar am simţit această dragoste, am simţit că mă voiau aici, că sunt acasă. Din ziua în care am pus piciorul pe Stamford Bridge, m-am simţit ca acasă. A fost foarte special pentru mine. Şi, aşa cum am spus, tot ce vreau este să-i fac mândri, să-i fac să aibă încredere în mine. Când am marcat, chiar înainte de a intra în teren, la încălzire, i-am auzit, am văzut afecţiunea lor. E incredibil să primeşti asta. Chiar simt că sunt acasă. Mândria mea vine din asta: din a-i face mândri. Au fost şi sunt în continuare foarte importanţi pentru mine."

