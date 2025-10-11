Vinicius a rupt tăcerea despre Carlo Ancelotti: ”Este evident”

Cei doi au colaborat la Real Madrid, iar în prezent ”Don Carlo” este antrenorul lui Vinicius la naționala Braziliei.

Vineri, Brazilia a disputat un meci amical contra Coreei de Sud la Seoul, iar la capătul celor 90 de minute, naționala ”Selecao” s-a impus cu 5-0. Vinicius, starul lui Real Madrid, și-a trecut numele pe tabelă în rândul marcatorilor.

La finalul meciului, starul cu 42 de prezențe la prima reprezentativă, unde a înscris și opt goluri, a vorbit despre Carlo Ancelotti, cu care a avut o colaborare bună și la Real Madrid, cât timp ”Don Carlo” a antrenat gruparea de pe ”Santiago Bernabeu”.

Vini a sugerat că Ancelotti i-a dat cea mai mare încredere și că a jucat cel mai bun fotbal cât timp l-a avut antrenor la Real Madrid.

”Carlo Ancelotti a fost antrenorul care mi-a dat cea mai mare încredere și sub comanda căruia am jucat cel mai bine. E evident că am progresat cu el. Vreau să continuăm la fel și în viitor și să avem un Mondial bun”, a spus Vinicius, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

Arabii nu se opresc! 300.000.000 de euro pentru Vinicius Jr

Clubul saudit este pregătit să ofere 300 de milioane de euro pentru transferul lui Vinicius Junior (25 de ani), potrivit publicației 4-4-2.com. Mutarea ar deveni cel mai scump transfer din istoria fotbalului, depășind recordul stabilit de Neymar în 2017.

Oficialii lui Al-Ahli nu se opresc aici. Saudiții sunt gata să-i propună starului brazilian un salariu anual de peste 100 de milioane de euro, care l-ar transforma în cel mai bine plătit jucător din lume.

