Vineri, Brazilia a disputat un meci amical contra Coreei de Sud la Seoul, iar la capătul celor 90 de minute, naționala ”Selecao” s-a impus cu 5-0. Vinicius, starul lui Real Madrid, și-a trecut numele pe tabelă în rândul marcatorilor.



Vinicius a rupt tăcerea despre Carlo Ancelotti: ”Este evident”



La finalul meciului, starul cu 42 de prezențe la prima reprezentativă, unde a înscris și opt goluri, a vorbit despre Carlo Ancelotti, cu care a avut o colaborare bună și la Real Madrid, cât timp ”Don Carlo” a antrenat gruparea de pe ”Santiago Bernabeu”.



Vini a sugerat că Ancelotti i-a dat cea mai mare încredere și că a jucat cel mai bun fotbal cât timp l-a avut antrenor la Real Madrid.



”Carlo Ancelotti a fost antrenorul care mi-a dat cea mai mare încredere și sub comanda căruia am jucat cel mai bine. E evident că am progresat cu el. Vreau să continuăm la fel și în viitor și să avem un Mondial bun”, a spus Vinicius, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

