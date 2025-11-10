Real Madrid a remizat în ultima etapă de campionat cu Rayo Vallecano, scor 0-0, într-un meci în care Andrei Rațiu a fost integralist.

„Los Blancos” au primit vești proaste în urma meciului cu echipa din Madrid.



Thibaut Courtois s-a accidentat în urma meciului cu Rayo Vallecano



Courtois a suferit o accidentare musculară, iar portarul va rata cu siguranță meciurile naționalei Belgiei și rămâne de văzut dacă va fi disponibil pentru următoarele partide ale lui Real Madrid.

După pauza internațională, Real Madrid va juca în La Liga în deplasare cu Elche și în Champions League, tot în deplasare, cu Olympiacos.

Thibaut Courtois a apărat în 16 meciuri poarta realului, iar în opt dintre acestea nu a primit gol.

20 de milioane de euro este cota portarului belgian, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

