Kylian Mbappe (26 de ani) a rememorat, la conferința de presă de dinaintea meciului Franța - Ucraina, momentele de groază pe care le-a trăit din cauza atentatelor de la Paris de pe 13 noiembrie 2015.

Kylian Mbappe, înspăimântat de ororile de pe 13 noiembrie 2015

Starul celor de la Real Madrid nu s-a aflat nicio secundă în pericol, însă s-a temut pentru siguranța mamei și a tatălui său. Mai multe atrocități comise de către Statul Islamic s-au petrecut în apropierea casei părinților săi.

„Eram la Monaco, mă uitam la meciul (n.r.- Franța-Germania) ca toți ceilalți, și am aflat vestea foarte repede după aceea. Mai întâi, mi-a fost frică. Era aproape de casa mea, părinții mei locuiau încă în Bondy (n.r.- oraș în apropierea Parisului). Nu știi ce se întâmplă, îți suni cei dragi...

Apoi vezi atrocitățile, nu poți să nu simți compasiune, tristețe, doar voiai să se termine... A fost un moment teribil, toată lumea s-a simțit implicată. Să joci zece ani mai târziu este ceva special”, a declarat Kylian Mbappe, la conferința de presă premergătoare partidei Franța - Ucraina, de joi, 13 noiembrie, la 10 ani de la evenimentele tragice din Franța, citat de „Le Parisien”.

10 ani de la tragedia care a traumatizat Franța

Pe 13 noiembrie 2015 și în primele ore ale zilei următoare au avut loc atentatele teroriste de la Paris. Statul Islamic a revendicat, la acea vreme, atrocități precum atacuri armate, atentate cu bombă și o luare de ostatici.

Acțiunile criminale au început la 22:16, ora României. Au fost raportate cel puțin trei explozii și șase atacuri armate. Drept urmare, statul francez a declarat atunci starea de urgență și a reintrodus controalele de frontieră. Cetățenii au fost îndrumați de autorități să stea în case pentru propria lor siguranță.