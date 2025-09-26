Deși patronul de la FCSB este aspru criticat pentru felul în care gestionează echipa, se pare că astfel de practici au loc și la cluburi uriașe din fotbalul european.

Carlo Ancelotti: ”Faptul că l-am schimbat a fost o ofensă directă la adresa lui Abramovich!”

Carlo Ancelotti a dezvăluit în autobiografia sa care a fost relația sa cu Roman Abramovich, fostul patron al lui Chelsea, oligarhul rus care a cedat acțiunile clubului după ce Rusia a invadat Ucraina.

Ancelotti a fost antrenorul lui Chelsea timp de doi ani, în perioada iulie 2009 – iunie 2011.

Tehnicianul italian care antrenează în prezent naționala de fotbal a Braziliei a povestit că Roman Abramovich a impus la Chelsea o politică asemănătoare cu cea pe care Gigi Becali o impune la FCSB. Voia să știe totul despre echipă, impunea jucători la echipă și dicta schimbările, iar dacă cerințele sale nu erau respectate, cel care plătea era antrenorul.

”Abramovich a fost clar: voia ca eu să câștig Liga Campionilor cu Chelsea și ca echipa să-și contureze o identitate proprie pe teren. Dar acum lucram pentru un oligarh rus care, am înțeles brusc, se aștepta ca totul să meargă bine tot timpul. Iar dacă nu mergea, voia să știe de ce. Era treaba mea să-i ofer răspunsurile”, a povestit Ancelotti.

Ancelotti a povestit cum, după un eșec suferit de Chelsea cu Wigan, scor 1-3, Abramovich și-a făcut apariția la antrenament și le-a făcut morală jucătorilor și staff-ului tehnic.

”Acela a fost momentul în care prima umbră s-a așternut peste perioada mea la club. Abramovich a venit la baza de antrenament în dimineața următoare, cerând explicații. Ce a mers prost? Nu mai avusesem niciodată o asemenea supraveghere din partea lui Berlusconi. Era un patron exigent și uneori cumpăra jucători de care nu aveam nevoie, așteptând să-i integrez în echipă sau mă certam cu el pe tema tacticii, dar era prim-ministrul Italiei, așa că nu se implica în detalii. Avea lucruri mai importante la care să se gândească”, a continuat Ancelotti.

Apoi, italianul a rememorat un episod petrecut la o dublă din Champions League cu Inter Milano, echipa antrenată la acel moment de Jose Mourinho, antrenorul pe care Abramovich îl concediase.

Chelsea a pierdut în fața milanezilor cu 1-3 la general, iar Abramovich a considerat că a fost făcut de râs: ”A doua zi, Abramovich nu a vorbit doar cu mine, ci cu tot lotul. Problema mea era că triumful lui Mourinho nu a fost deloc benefic pentru relația mea cu Abramovich. Eu trebuia să fiu antidotul pentru Mourinho, calm, echilibrat și capabil să revitalizez echipa după toată drama.

Potrivit lui Abramovich, Mourinho trebuia să fie o forță epuizată. Faptul că i-am permis să dea peste cap scenariul l-a făcut pe patron să se simtă umilit. Succesul sau eșecul în Europa era criteriul după care aveam să fiu judecat de Abramovich, iar Liga Campionilor m-a costat postul”.

În cele din urmă, Ancelotti a povestit cum faptul că l-a schimbat la pauză pe Fernando Torres, preferatul lui Abramovich, a deteriorat și mai tare relația sa cu oligarhul rus, care, peste câteva luni, avea să-l demită, așa cum s-a întâmplat și cu demiterea lui Costel Gâlcă de la FCSB: ”Torres a fost alegerea lui, iar faptul că l-am schimbat a fost o ofensă directă la adresa patronului. Pentru o clipă, am uitat că, în cele din urmă, nu poți învinge patronul”.

