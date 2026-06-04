Bogdan Racovițan, fundaș central de 25 de ani care evoluează la Rakow Czestochowa, a intrat pe lista celor de la Dinamo Kiev, iar negocierile avansează. Potrivit jurnalistului Rudy Galetti, formația ucraineană este dispusă să plătească între 2,5 și 3 milioane de euro pentru transferul stoperului român. În plus, Racovițan ar urma să primească un salariu impresionant, de un milion de euro net pe sezon.

Racovițan a avut un sezon de excepție în Polonia Bogdan Racovițan a fost unul dintre oamenii de bază ai celor de la Rakow Czestochowa în sezonul recent încheiat. Fundașul a adunat 48 de meciuri în toate competițiile, a marcat un gol și a oferit un assist. Românul a evoluat în toate partidele din grupa de Conference League și a contribuit la parcursul polonezilor până în optimile competiției, unde Rakow avea să fie eliminată de Fiorentina.

Pe finalul campionatului, Racovițan a primit și banderola de căpitan, conducându-și echipa spre victoria cu 3-1 în fața celor de la Piast Gliwice. Transferat în ianuarie 2022 de la FC Botoșani pentru 600.000 de euro, fundașul a strâns până acum 118 meciuri, șase goluri și trei pase decisive pentru Rakow. Racovițan nu face parte din lotul naționalei pentru meciul cu Țara Galilor Bogdan Racovițan a debutat la echipa națională a României în martie 2024, în mandatul lui Edward Iordănescu.

Până în prezent, fundașul a bifat cinci selecții pentru prima reprezentativă. Ultima apariție a venit în preliminariile Cupei Mondiale, în partida pierdută de România împotriva Bosnia și Herțegovina, când a fost titular în centrul defensivei alături de Virgil Ghiță. Este demn de menționat faptul că Bogdan Racovițan nu se află în lotul României pentru amicalul cu Țara Galilor, după ce a acuzat probleme medicale și a părăsit cantonamentul. Alături de el au mai ieșit din lot nume importante precum Dennis Man, Ionuț Radu și Andrei Rațiu. DETALII AICI