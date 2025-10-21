Arbitrajul românesc va fi reprezentat miercuri, 22 octombrie, la nivel european, prin două brigăzi delegate de UEFA la partide din UEFA Youth League, competiția rezervată echipelor de tineret ale marilor cluburi de pe continent, informează Federația Română de Fotbal pe site-ul oficial.

Szabolcs Kovacs, la centru în AS Monaco - Tottenham Hotspur



Primul meci, programat de la ora 15:00, se va disputa la La Turbie (Franța), la Centre de formation de l’AS Monaco, între AS Monaco FC (Franța) și Tottenham Hotspur FC (Anglia).

Partida va fi condusă de o brigadă integral românească, cu Szabolcs Kovacs la centru, care va fi secondat de arbitrii-asistenți Marius Badea și Adrian Vornicu.

Rareș Vidican, la centru în NK Bravo - FC Porto



A doua delegare românească va avea loc în Slovenia, la Kranj, unde, de la ora 19:00, se va juca partida dintre NK Bravo și FC Porto.

Brigada de arbitri pentru acest duel este formată din Rareș Vidican, la centru, în timp ce la cele două linii vor fi Ioan Corb și Cristian Ilinca.

