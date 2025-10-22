CITEȘTE ȘI: OFICIAL Dinamo, locul 1 la numărul de fani! Rivala FCSB nu se află nici măcar pe podium

NK Lokomotiva Zagreb - FCSB 0-2 (L. Ilie 28, Colibășanu 33)

MIN. 33 GOOOOOL FCSB! Denis Colibășanu înscrie pentru 2-0! Al doilea marcator al campioanei a debutat deja la echipa de seniori în decembrie 2024, într-un 2-1 cu Agricola Borcea din Cupa României.

MIN. 28 GOOOOOL FCSB! Atacantul central Luca Ilie deschide scorul, 1-0 pentru campioana României! Sezonul trecut, el a prins lotul primei echipe la derby-ul cu CFR Cluj din Superligă, 1-1 în etapa 10 din play-off.

MIN. 17 Două ocazii într-un singur minut pentru FCSB! Șutul lui David Popa este blocat, apoi încearcă poarta croaților și Andrei Panait.

MIN. 10 Atacantul central al gazdelor, Petar Topic, este cel mai activ jucător de pe teren în primele zece minute.

MIN. 1 Start de meci pe ”Gradski” din Sisak!

* Meciul începe la ora 13:00 și este arbitrat de o brigadă din Republica Moldova, cu Igor Boșca la centru și Vlad Lifciu și Victor Luchiță asistenți.

Echipele de start

