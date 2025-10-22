LIVE TEXT FCSB joacă ACUM în Champions League la tineret, GOL DUPĂ GOL! Lokomotiva Zagreb - FCSB, meciul de debut în UEFA Youth League, LIVE pe Sport.ro

FCSB joacă ACUM în Champions League la tineret, GOL DUPĂ GOL! Lokomotiva Zagreb - FCSB, meciul de debut în UEFA Youth League, LIVE pe Sport.ro Liga Campionilor
Alexandru Hațieganu
Campioana Ligii de Tineret debutează în ediția 2025-2026 a cupelor europene.

NK Lokomotiva Zagreb - FCSB 0-2 (L. Ilie 28, Colibășanu 33)

MIN. 33 GOOOOOL FCSB! Denis Colibășanu înscrie pentru 2-0! Al doilea marcator al campioanei a debutat deja la echipa de seniori în decembrie 2024, într-un 2-1 cu Agricola Borcea din Cupa României.

MIN. 28 GOOOOOL FCSB! Atacantul central Luca Ilie deschide scorul, 1-0 pentru campioana României! Sezonul trecut, el a prins lotul primei echipe la derby-ul cu CFR Cluj din Superligă, 1-1 în etapa 10 din play-off.

MIN. 17 Două ocazii într-un singur minut pentru FCSB! Șutul lui David Popa este blocat, apoi încearcă poarta croaților și Andrei Panait.

MIN. 10 Atacantul central al gazdelor, Petar Topic, este cel mai activ jucător de pe teren în primele zece minute.

MIN. 1 Start de meci pe ”Gradski” din Sisak!

* Meciul începe la ora 13:00 și este arbitrat de o brigadă din Republica Moldova, cu Igor Boșca la centru și Vlad Lifciu și Victor Luchiță asistenți.

Echipele de start

Știrea inițială

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 13:00, FCSB debutează în UEFA Youth League în meciul din deplasare cu NK Lokomotiva Zagreb.

Campioana en-titre a Ligii de Tineret joacă prima manșă din turul al doilea al competiției - ”categoria” rezervată campioanelor domestice, diferită de ”faza ligii” în care participă echipele de tineret ale cluburilor calificate în grupa unică din Champions League.

Din păcate, debutul european al tinerilor de la FCSB nu a fost promovat nici măcar pe pagina oficială de Facebook a clubului lui Gigi Becali, spre deosebire de interesul arătat de gruparea croată:

Foto: FRF, UEFA

