În tricoul alb-roșu a evoluat timp de zece sezoane, adunând 207 goluri în 260 de meciuri și cucerind patru titluri de campion al României (1975, 1977, 1982, 1983) și o Cupă a României (1982), finală în care a marcat o dublă în victoria cu 3-2 contra lui FC Baia Mare. Între 1975 și 1978, a fost de patru ori consecutiv golgheterul campionatului intern, fiind desemnat și Fotbalistul român al anului în 1976.

Născut pe 1 septembrie 1950, la București, fostul atacant și-a început junioratul în 1962 la Progresul București, club pentru care a debutat în Divizia A pe 11 iunie 1969, într-un meci câștigat cu 3-0 în fața Universității Craiova. După un retur petrecut la CSM Reșița, unde a înscris de două ori într-o victorie cu 4-1 împotriva lui Dinamo, a făcut pasul către formația din Șoseaua Ștefan cel Mare în 1973.

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Dublu câștigător al Ghetei de Aur și reper european

Performanțele sale au depășit granițele țării prin cele două trofee Gheata de Aur acordate de France Football și Adidas, în 1975 (33 de goluri) și 1977 (47 de goluri), precum și prin cele trei nominalizări la Balonul de Aur. Borna de 47 de reușite într-un singur sezon a rămas neîntrecută la nivel european până în anii 2010, când a fost depășită doar de Lionel Messi, cu 50 de goluri în sezonul 2011-2012, și de Cristiano Ronaldo, cu 48 de goluri în stagiunea 2014-2015.

Clubul Dinamo l-a numit „cel mai mare atacant dinamovist”, iar CS Dinamo spunea despre Dudu Georgescu că „este golgheterul all-time al fotbalului românesc, cu 252 de goluri marcate. Cele două Ghete de Aur câștigate (1975 - 33 de goluri, 1977 - 47 de goluri) completează tabloul unei cariere impresionante”.

După plecarea de la Dinamo, în 1983, Dudu Georgescu a continuat să joace până la 37 de ani pentru SC Bacău, Gloria Buzău, Flacăra Moreni, Muscelul Câmpulung și Unirea Urziceni. Pentru echipa națională a României a bifat 44 de selecții și 21 de goluri, debutând pe 21 septembrie 1973, sub comanda lui Valentin Stănescu, cu un gol în victoria cu 9-0 împotriva Finlandei, din preliminariile Campionatului Mondial din 1974.