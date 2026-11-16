De mai bine de două decenii, naționala Portugaliei a „trăit“ datorită lui Cristiano Ronaldo. La ce se întâmplă însă, după retragerea forțată a acestuia, se pare că, cel puțin în viitorul apropiat, lusitanii vor suferi enorm din cauza fostului lor căpitan.

Explicația ține de modul în care CF7 a fost, practic, forțat să renunțe la tricoul Portugaliei. Conflictul cu selecționerul Jorge Jesus (72 de ani) a cauzat această situație. Pentru că, dacă era după starul lusitan, ajuns la 41 de ani, el ar fi continuat să aibă pretenția să fie convocat și să joace titular, meci de meci!

Așa însă, după disputa cu Jorge Jesus, căpitanul a renunțat la națională cu niște cifre care vor rămâne în istorie: 234 de selecții, 146 de goluri. Cristiano Ronaldo e cel mai bun marcator all-time la nivelul echipelor naționale!

Selecționerul Portugaliei, iritat: „Pe bune? Acum trebuie să am un răspuns pentru mama lui Ronaldo?!“

În prima partidă a Portugaliei, după retragerea lui Ronaldo de la echipa națională, lusitanii au fost surclasați, acasă, în Nations League: 1-4 cu Danemarca! N-a mai contat faptul că, până la acest eșec usturător, portughezii trecuseră pe locul 1 în grupă, cu patru victorii succesive. Contribuția lui Ronaldo la aceste patru victorii? Minimă! El a fost titular în primul meci, 1-0 cu Țara Galilor, partidă în care a jucat 67 de minute. Apoi, a rămas pe bancă la al doilea meci, 2-1 cu Norvegia, iar înaintea jocului cu numărul trei, 4-2 cu Danemarca în deplasare, a părăsit cantonamentul! Fără el în lot, Portugalia a câștigat și meciul de acasă cu Norvegia, 2-1. Apoi, a venit dezastrul cu Danemarca de sâmbătă.

După această înfrângere, mama lui Cristiano, Maria Dolores dos Santos Aveiro, a avut o reacție șocantă, după cum Sport.ro a arătat aici. Pe scurt, ea s-a arătat bucuroasă că naționala a pierdut!

La conferința de dinaintea meciului Țara Galilor – Portugalia (marți, ora 21:45), ca într-o telenovelă, selecționerul lusitanilor a fost chestionat despre ce a spus mama lui Ronaldo! Firește, bărbatul de 72 de ani cu greu și-a păstrat calmul, la auzul acestei întrebări.

„Pe bune? Acum trebuie să-i răspund mamei lui Ronaldo? Mama mea... OK! Mama lui Ronaldo e o doamnă pe care o respect enorm. Dar ce poate să zică ea? O mamă e o mamă. Eu înțeleg declarația ei. Și trebuie să o respect. Pentru că mama își va apăra mereu copilul. Până la moarte! Dânsa e o mamă dragă, care a suferit enorm, ca să-și crească copiii“, a spus Jorge Jesus. El s-a referit la faptul că tatăl lui Ronaldo, José Dinis Aveiro, decedat în 2005 la 52 de ani, era alcoolic. Din acest motiv, familia sa s-a zbătut în sărăcie și a fost salvată de eforturile mamei lui Ronaldo.