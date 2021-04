BREAKING NEWS! Un cunoscut jurnalist italian a anuntat ca David Alaba a semnat cu Real Madrid!

Fundasul stanga de la Bayern Munchen mai are doar doua luni de contract cu campioana Europei.

Se stie deja de cateva luni ca austriacul nu isi doreste sa mai ramana in Bavaria si vrea sa isi continue cariera in alta parte, Alaba chiar anuntand clubul in acest sens la inceputul anului.

Din acel moment, au existat extrem de multe zvonuri care il dadeau pe austriac la Real Madrid, Barcelona sau Juventus. Se pare insa ca aceste zvonuri se vor incheia curand.

Asta pentru ca reputatul jurnalist italian specializat pe piata transferurilor, Fabrizio Romano, a anuntat in podcastul sau intitulat 'Here we go' ca Alaba este in proportie de 99% noul jucator al lui Real Madrid.

Conform sursei citate, fundasul stanga, care poate juca atat ca fundas central cat si ca mijlocas central, ar fi semnat deja un precontract valabil pe 5 sezoane cu campioana Spaniei.