"Am salvat fotbalul!" Fanii au castigat lupta cu miliardele! Si-au convins cluburile sa nu infiinteze Super Liga!

Fanii lui Liverpool au fost primii care s-au mobilizat la auzul acestei vesti. Ei s-au aduncat luni in fata Anfield Road si au afisat bannere pe care era scris: "Sa va fie rusine! Odihneste-te in pace, LFC!" sau "Fanii LFC impotriva Super League!".

De asemenea, suporterii lui Chelsea au fost extrem de vocali marti cu privire la intentia clubului lor de a se inscrie in noua competitie. Ei s-au adunat in numar foarte mare si protestat vehement impotriva acestei decizii. Atat de vehement incat la presiunile lor oficialii clubului londonez au decis sa renunte la ideea de a se inscrie in Super League.

Dupa auzul acestei vesti, fanii au jubilat si au inceput sa cante timp de mai multe minute: "Am salvat fotbalul!".

???? WE SAVED FOOTBALL ????

Chelsea fans celebrate the news that the club has begun the process to leave the Super League.

(via @RiyadDilhan) pic.twitter.com/QIOQAoMN6r