Fabulos! Familia legendarului Bill Shankly a cerut ca statuia fostului antrenor sa fie luata de pe Anfield daca Liverpool va intra in Super League!

Visul Super League s-a naruit inainte de a incepe.

Odata cu protestele masive organizate de fanii lui Chelsea, s-a produs prabusirea grandiosului proiect gandit de colosii Europei. Oficialii clubului londonez au cedat presiunii puse de suporteri si au hotarat sa paraseasca noua competitie.

A fost doar declicul de care era nevoie ca aceasta constructie utopica sa se prabuseasca. Asta pentru ca dupa Chelea, pe rand, au inceput sa faca pasi in spate si Manchester City, Liverpool, Arsenal, Manchester United, Atletico sau Barcelona.

In final, s-a stabilit ca oficialii cluburilor vor avea o intalnire in care se va decide definitiv soarta competitiei. Nu a fost insa vorba doar de presiunea suporterilor. Sau cel putin nu in cazul lui Liverpool.

Anterior valului de retrageri, familia legendarului Bill Shankly a spus ca, in cazul in care Liverpool se inscrie in Super League, va solicita ca statuia antrenorului care a creeat marea echipa de la sfarsitul anilor 70' si mijlocul anilor 80' sa fie indepartata de la Anfield Road, potrivit Sky.

Sursa foto: sky.com