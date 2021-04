Florentino Perez, in mijlocul unui scandal imens! Ce sanctiune drastica risca Real Madrid dupa desfiintarea Super Ligii 

Conform jurnalistilor de la Telegraph, Real Madrid ar putea fi exclusa din toate competitiile UEFA cat timp Florentino Perez va ramane presedinte pe Bernabeu.

Se speculeaza ca, datorita unui esec istoric, care va ramane, cu siguranta, in istoria fotbalului drept o revolutie a suporterilor, Florentino Perez ar putea pleca, insa, de la Real Madrid.

Doua cluburi care isi anuntasera participarea in Super Liga, Juventus si Manchester United, au facut deja schimbari in executiv datorita esecului acestui proiect.

⚠️ According to a report by @TelegraphSport on 19th April, if the Super League fails, Real Madrid will never be able to take part in any European competition as long as Florentino Perez is the president of the club.#RMA #ESL ???????????? pic.twitter.com/ESNhUYnpjM