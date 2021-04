Cluburile care s-au retras din Super Liga, felicitate de o fosta campioana a Rusiei! Ce reactie acida au avut rusii dupa anuntul infiintarii competitiei

Acestia ii felicita pe Manchester City, Chelsea si Atletico, primele cluburi care au cedat si s-au retras, la cererea fanilor, printr-o postare pe pagina oficiala de Twitter.

Ba mai mult, au anuntat si doliu pentru competitia infiintata acum doua zile, alaturi de mesajul: "Nu ne vei lipsi!"

Reactia vine dupe ce luni clubul anunta ca suporterii celor 12 echipe ce isi doresc sa isi aleaga un nou club favorit se pot alatura lor.

Dear AC Milan, Arsenal , Atlético, Chelsea, Barcelona, Internazionale, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid and Tottenham fans,

If you need a new club to support, we're always here for you.

Kind regards,

FC Spartak Moscow.