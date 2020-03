NU LE PASA de pandemie! Comitetul Olimpic REFUZA sa amane Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce UEFA a amanat EURO 2020: "Nu trebuie sa luam decizii drastice!"

In timp ce UEFA decidea sa amane Campionatul European care trebuia sa inceapa in vara acestui an, pana in 2021, Comitetul Olimpic International a decis ca Jocurile Olimpice sa se desfasoare.

Presedintele Comitetului Olimpic International, Thomas Bach a anuntat astazi in cadrul unei conferinte video ca nu vor ceda in fata coronavirusului, iar Jocurile Olimpice ar urma sa inceapa pe 24 iulie.

"Comitetul Olimpic este implicat total in Jocurile Olimpice din Tokyo 2020, si, la mai mult de 4 luni distanta, nu este nevoie sa luam astfel de decizii drastice in aceasta etapa; orice speculatie in acest moment ar fi contraproductiva", sustine Comitetul Olimpic in comunicatul emis.