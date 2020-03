ULTIMA ORA! Federatia Romana de Handbal a SUSPENDAT toate MECIURILE de pe teritoriul Romaniei! "Dubla" cu Polonia pentru calificarea la Euro 2020 a fost AMANATA

Pandemia de coronavirus afecteaza sportul la nivel mondial.

Federatia Romana de Handbal a emis un comunicat in care anunta suspendarea tuturor meciurilor de handbal de pe teritoriul Romaniei.



"Federatia Romana de Handbal considera ca sanatatea participantilor la activitatea handbalistica si nu numai, trebuie sa primeze si, tinand cont de setul de masuri luate in ultima perioada de catre Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta, de faptul ca numarul persoanelor depistate pozitiv cu COVID-19 de pe teritoriul Romaniei este in crestere, decide suspendarea tuturor competitiilor de handbal pe plan intern.

Astfel, Consiliul de Administratie al F.R.H. a decis astazi, 13 martie, sistarea tuturor competitiilor de handbal organizate sub egida F.R.H., A.J.H., A.M.H. pana la data de 31 martie.

De asemenea:

• dubla cu Polonia contand pentru calificarea lotului national de senioare la Euro 2020, Danemarca si Norvegia, a fost amanata de comun acord cu Federatia Poloneza de Handbal pentru perioada 3/4 iunie, respectiv 6/7 iunie 2020.

• participarea lotului national de tineret feminin la stagiul de pregatire de la Izvorani si dubla cu Germania din perioada 15 – 22 martie au fost anulate.

• participarea lotului national de tineret feminin la turneul international din perioada 26 – 29 martie, Rusia, a fost anulata.

• participarea lotului national de cadete la Jocurile Mediteraneene din perioada 8 – 12 aprilie 2020 a fost anulata", au scris FRH in comunicatul oficial.

De asemenea si actiunea de presa care urma sa aiba loc maine, la Ploiesti, a fost amanata.

