EURO 2020 se poate juca anul acesta, dar nu in vara! Ce va decide forul continental in sedinta de URGENTA convocata pentru marti 

Pandemia de coronavirus pune in dificultate organizarea EURO 2020.

Campionatul European de Fotbal de anul acesta se afla sub semnul intrebarii, avand in vedere situatia mondiala actuala. Pe langa faptul ca este greu de anticipat cand criza coronavirusului va regresa, campionatele europene au fost suspendate si nu vor mai avea timp sa se incheie daca EURO 2020 incepe in luna iunie, asa cum este stabilit.

Potrivit The Telegraph, cei de la UEFA vor discuta, pe langa varianta de a muta EURO la anul, cand nu exista competitii majore in vara, si aceea de a se juca chiar in 2020, insa in luna decembrie. Votul celor 55 de federatii va fi decisiv in luarea unei decizii in acest sens.

In plus, in sedinta convocata de urgenta marti, sefii fotbalului vor sa stabileasca si cum se vor incheia comeptitiile europene de anul acesta: fie vom avea un Final Four in locatiile gazda deja propuse, fie sferturile, semifinalele si finalele se vor juca intr-o singura mansa, pe teren neutru.