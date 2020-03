BREAKING NEWS! Prima REACTIE a lui Mirel Radoi, dupa decizia de amanare a EURO 2020! Ce a declarat selectionerul nationalei

UEFA a decis amanarea Campionatului European cu un an, astfel se va desfasura in 2021.

Federatia Romana de Fotbal a anuntat oficial decizia UEFA de a amana EURO 2020, dar si meciurile din play-off. Selectionerul nationalei, Mirel Radoi, a reactionat printr-un comuicat postat pe site-ul oficial al FRF.

„Toate deciziile luate azi au ca scop principal protejarea tururor celor implicati in fotbal, jucatori, suporteri, antrenori, arbitri. Sanatatea fiecaruia este prioritatea numarul unu! Dupa aceea, abia, vorbim de fotbal si de prioritatile fotbalului. Daca e sa ma refer strict la meciul cu Islanda, noi eram oricum pregatiti sa il jucam in aceasta luna. Vom vedea daca situatia globala ne va permite sa il jucam in iunie, ar fi extraordinar ca orice pericol sa dispara pana atunci. Daca va fi asa, ar putea fi cateva avantaje sportive pentru noi. Faptul ca am beneficia in mod cert de un gazon mai bun decat ar fi fost la Reykjavik in martie si de conditii meteo mai apropiate de cele cu care sunt obisnuiti jucatorii nostri. Ar mai putea fi un avantaj reprezentat de posibilitatea de a urmari mai mult timp jucatorii la lucru, pe teren, la cluburi. Dar acum nu il pot considera un avantaj, cata vreme competitiile nationale sunt suspendate. Vom vedea daca se vor relua asa cum preconizeaza UEFA.

Mesajul meu este unul clar, atat pentru jucatorii nationalei, cat si pentru toti suporterii Romaniei, din tara si din strainatate: sanatatea fiecaruia este mai presus de orice competitie! Fiti responsabili si protejati-i pe cei de langa voi! Hai, Romania!”, a spus Mirel Radoi, selectionerul primei reprezentative.