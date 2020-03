BREAKING NEWS | Sub ce nume se va desfasura Campionatul European din 2021! Anuntul facut de UEFA

UEFA a confirmat in aceasta seara ca turneul care va avea loc in vara anului viitor va purta numele de EURO 2020!

Campionatul European se va desfasura in perioada 11 iunie - 11 iulie 2021.

CONFIRMED: Although it will provisionally take place from 11 June - 11 July 2021, #EURO2020 will still be known as UEFA EURO 2020. pic.twitter.com/EotvPjLnA9