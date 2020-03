EURO 2020 nu este un caz singular! Ce alte turnee majore au fost amanate sau anulate de-a lungul istoriei

EURO 2020 a fost amanat pentru la anul in perioada 11 iunie - 11 iulie.

UEFA a anuntat o masura fara precedent pentru Campionatul European de Fotbal: mutarea cu un an mai tarziu a competitiei din cauza pandemiei de coronavirus care a lovit intreaga lume. Cu toate acestea, EURO 2020 nu este singurul turneu major care a avut de suferit de-a lungul istoriei.

Incepem, bineinteles, cu cea mai importanta competitie, Cupa Mondiala. Aceasta a fost anulata complet din motive usor de inteles, doua editii la rand (1942 si 1946), din cauza celui de-al Doilea Razboi Mondial.

Copa America este cel mai vechi turneu major care nu s-a desfasurat intre anii 1929 si 1935 din cauza unui conflict intre federatiile din Argentina si Uruguay, dupa ce finala din 1930 a Cupei Mondiale a fost castigata de Uruguay.

O alta perioada in care turneul nu s-a bucurat de fotbal a fost intre 1967 si 1975, perioada in care a si primit numele de Copa America.

Cupa Africii pe Natiuni nu a scapat nici ea. Editia din 1960 a fost amanata pentru ca in Etiopia, tara gazda, a avut loc o lovitura de stat. Turneul a fost tinut 2 ani mai tarziu, iar Etiopia a castigat trofeul. In 2013, Cupa Africii pe Natiuni a fost mutata din Libia in Gabon si Guineea Ecuatoriala din cauza raboiului civil.

De asemenea, in 2015, epidemia de Ebola a lovit Africa, iar turneul din Maroc a fost gazduit tot de Guineea Ecuatoriala.