Liga 1 revine in FIFA! Dupa succesul din 2020, EA Sports a confirmat ca Romania va fi si in versiunea 2021 a jocului.

FIFA 21 a fost dezvoltat in studiourile EA din Bucuresti si Vancouver. 16 cluburi din Liga 1 vor aparea in joc, dupa schimbarea numarului de cluburi din campionat in urma crizei COVID din acest an.



EA a publicat aici lista tuturor campionatelor si a echipelor disponibile in FIFA 21.



AICI poti vedea stadioanele recreate fidel in joc!