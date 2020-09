Modificare ISTORICA a regulamentului FIFA! Fotbalistii vor putea sa schimbe echipa nationala! Conditiile puse de forul international

Vineri, 18 septembrie, a avut loc al 70-lea congres ale Federatiei Internationale de Fotbal.

Oficialii FIFA au luat o hotarare istorica si au modificat regulamentul care priveste schimbarea echipei nationale in cazul jucatorilor care vor sa reprezinte o alta tara fata de cea pentru care au debutat.

FIFA a stabilit conditiile in care fotbalistii vor putea sa-si schimbe optiunile. Astfel, pentru a putea pentru o alta echipa nationala decat cea la care au debutat, fotbalistii trebuie sa nu fi jucat mai mult de 3 meciuri oficiale pentru o reprezentativa si sa nu fi evoluat la vreun turneu final de campionat mondial sau continental.

De asemenea, este esential ca jucatorul sa nu fi avut mai mult de 21 de ani atunci cand a jucat ultimul meci pentru echipa nationala pe care sa o schimbe.

In plus, schimbarea nationalei se poate face doar dupa 3 ani in care fotbalistul nu are nici o activitate internationala.