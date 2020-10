"Nu sunt interesat de Bayern vs Liverpool!" Prima reactie a presedintelui FIFA despre competitia de LUX planuita de cluburile europene!

Presedintele FIFA a comentat informatiile potrivit carora mai multe cluburi vor sa infiinteze European Premier League, competitie cu un buget de 6 miliarde de dolari.

Gianni Infantino a declarat ca nu este interesat de o astfel de competitie, preferand sa se concentreze mai degraba asupra unui turneu care sa reuneasca echipe din toata lumea, nu doar de pe continent.

"Ca presedinte al FIFA, sunt interesat de Cupa Mondiala a cluburilor, nu de Superliga. Pentru mine, nu este vorba de Bayern Munchen contra Liverpool, ci de Bayern contra Boca Juniors.

Liverpool are 180 de milioane de fani in toata lumea. Flamengo are 40 de milioane de fani si 39 de milioane dintre ei sunt in Brazilia. Liverpool poate ca are cinci milioane de fani in Anglia si 175 de milioane de fani in lume.

Vreau ca echipele din afara Europei sa aiba o audienta globala in viitor. Aceasta este viziunea mea. Sa avem 50 de cluburi si 50 de echipe nationale care pot deveni campioane mondiale", a declarat presedintele FIFA, potrivit Reuters.

Conform informatiilor care au ajuns in presa marti, 20 octombrie, FIFA era implicata in dezvoltarea formatului competitiei, care ar putea debuta in 2022.