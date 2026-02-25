Kovacs a decis duelul PSG - Monaco din Champions League: eliminarea care i-a scos pe oaspeți din minți

Raul Asencio și Eduardo Camavinga s-au lovit reciproc în minutul 72 al meciului Real Madrid - Benfica Lisabona, transmis în format LIVE TEXT de către Sport.ro.

Emoții mari pe Santiago Bernabeu

Cei doi fotbaliști ai madrilenilor s-au lovit încercând să respingă cu capul o minge. Amândoi au avut nevoie de îngrijiri medicale timp de minute bune, iar Asencio a avut scos pe targă.

Alvaro Arbeloa a fost nevoit să îi schimbe pe cei doi. În locul lui Asencio a intrat David Alaba, iar Franco Mastantuono l-a înlocuit pe Camavinga în minutul 77.

Echipele de start