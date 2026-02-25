Raul Asencio și Eduardo Camavinga s-au lovit reciproc în minutul 72 al meciului Real Madrid - Benfica Lisabona, transmis în format LIVE TEXT de către Sport.ro.
Emoții mari pe Santiago Bernabeu
Cei doi fotbaliști ai madrilenilor s-au lovit încercând să respingă cu capul o minge. Amândoi au avut nevoie de îngrijiri medicale timp de minute bune, iar Asencio a avut scos pe targă.
Alvaro Arbeloa a fost nevoit să îi schimbe pe cei doi. În locul lui Asencio a intrat David Alaba, iar Franco Mastantuono l-a înlocuit pe Camavinga în minutul 77.
Echipele de start
- Real Madrid (4-4-2): Courtois - Alexander-Arnold, Asencio, Rudiger, Carreras - Valverde, Guler, Tchouameni, Camavinga - Gonzalo, Vinicius.
- Rezerve: Lunin, Fran Gonzalez, Carvajal, Alaba, Fran Garcia, Brahim, F. Mendy, Mastantuono, Cestero, Manuel Angel, Palacios, Thiago
- Antrenor: Alvaro Arbeloa
- Benfica (4-2-3-1): Trubin - Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl - Rios, Barreiro - Aursnes, Rafa, Schjelderup - Pavlidis
- Rezerve: Soares, Ferreira, Antonio Silva, Barrenechea, Bah, Ivanovic, Sudakov, Lukebakio, Manu Silva, Jose Neto, Cabral
- Antrenor: Jose Mourinho (suspendat)