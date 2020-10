Romania isi afla in decembrie adversarii din preliminariile Campionatului Mondial din 2022! FIFA a stabilit cand are loc tragerea la sorti

FIFA a anuntat data la care va avea loc tragerea la sorti a preliminariilor Campionatului Mondial din Qatar din 2022.

Programul meciurilor din calificarile Cupei Mondiale va fi stabilit pe 7 decembrie, la Zurich, in cadrul unei ceremonii la care reprezentantii federatiilor de fotbal nu vor putea participa din cauza pandemiei.

55 de echipe nationale vor lua parte la preliminariile europene ale Campionatului Mondial din Qatar, urmand a se forma 10 grupe: 5 cu cate 6 echipe si 5 cu cate 5 reprezentative.

Castigatoarele grupelor se vor califica la turneul final din 2022, iar echipele care vor ocupa locurile 2 se vor duela intr-un playoff pentru a obtine un loc intr-una dintre grupele Cupei Mondiale.

Urnele pentru tragerea la sorti din decembrie se vor stabili in functie de clasamentul FIFA de la data de 26 noiembrie. In acest moment, echipa nationala a Romaniei este in a treia urna valorica, iar pentru a ajunge in urna a doua trebuie sa castige meciurile din noiembrie.

Prima faza a preliminariilor se va desfasura in perioada martie - noiembrie 2021, playoff-ul urmand a avea loc in martie 2022.

Turneul final din Qatar este programat in perioada 21 noiembrie - 18 decembrie 2022.