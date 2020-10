Laszlo Boloni si-a gasit ECHIPA dupa ce a fost dat afara de la Gent! Cu cine va semna antrenorul roman

Laszlo Boloni va semna cu o noua echipa dupa despartirea Gent.

Potrivit surselor www.sport.ro Boloni a ajuns la un acord verbal cu Panathinaikos, echipa care se afla pe loc de retrogradare in liga din Grecia. Antrenorul roman a fost concediat de la echipa belgiana dupa doar 25 de zile. Romanul a inregistrat o victorie si doua infrageri pe banca lui Gent. Jucatorii au fost suparati pe conducere dupa ce fostul antrenor, Jess Thorup, si nu l-au dorit pe Boloni la echipa.

Antrenorul in varsta de 67 de ani mai antrenat in Grecia, in perioada 2011-2012, la PAOK Salonic.

Tweet boloni Panathinaikos greacia Citeste si: