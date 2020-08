"Am luptat, dar ne-a lipsit ceva!" Ce spune Boloni dupa debutul cu infrangere pe banca lui Gent: a fost batut chiar de fosta sa echipa

Ladislau Boloni a pierdut meciul de la debutul sau pe banca celor de la Gent.

Antrenorul roman a fost invins in aceasta etapa din Belgia chiar de fosta sa echipa, Antwerp, scor 1-0. Per total, jocul celor de la Gent nu prea a dat roade, insa Boloni considera ca jucatorii sai au luptat tot pe toata durata partidei.

"Am jucat slab in prima parte a meciului, dar apoi am inclinat balanta. Dupa pauza am dominat, insa nu am putut sa punem in pericol poarta adversa. Am luptat, dar ne-a lipsit ceva pentru a ne realiza ocazii", a declarat Boloni pentru HLN.

Boloni trebuie sa o redreseze pe Gent din mers. Dupa trei etape, echipa sa nu are niciun punct si este ultima in clasament, cu un golaveraj 2-5. In urmatoarea etapa, Gent va juca pe teren propriu cu KV Mechelen, echipa care a strans pana acum patru puncte.

La sfarsitul lunii august, Gent isi va afla adversara din turul 3 preliminar Champions League.