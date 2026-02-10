Frack Ribery, acuzat de o victimă minoră că ar fi accesat o rețea de prostituție cu minore

Numele fostului star francez Franck Ribery a apărut în cadrul documentelor eliberate de către United States Department of Justice, pentru a stinge scandalul în care fostul bancher american Jeffrey Epstein a fost dovedit ca pedofil, violator în serie și traficant de persoane, dar nu a mai putut fi pedepsit.

Numele fostului mare fotbalist apare într-una dintre plângerile depuse de o victimă a lui Epstein, în care aceasta acuză sechestrarea, traficarea, maltratarea și violul în formă continuată, dar și mușamalizarea dosarului de către autoritățile franceze.

Avocații lui Ribery au avetizat că "aceasta este o știre falsă! Vom interveni și vom lua toate măsurile penale necesare pentru a-i urmări penal pe cei responsabili de aceste rapoarte fals, care încalcă demnitatea clientului meu și a familiei sale".

În aceeași plângere apar tangențial și numele lui Adil Rami și Karim Benzema, alți doi internaționali francezi. Benzema și Ribery au fost puși sub acuzare, în 2012, și ulterior achitați, din cauză că ar fi întreținut relații sexuale cu minora Zahia Dehar.

Se așteptau ca Trump să fie lovit, dar alte personalități au fost afectate de dezvăluiri

În acest dosar, din documentele eliberate până acum, nume cunoscute la nivel internațional, precum Bill Clinton, Bill Gates, Elon Musk, Prince Andrew Mountbatten Windsor, Lord Peter Mandelson, Howard Lutnick, Miroslav Lajcak, Larry Summers, Richard Branson, Steve Tisch, Casey Wasserman, Sergey Brin, Ehud Barak, Noam Chomsky, Deepak Chopra și personalități din sport ar fi avut relații apropiate cu Epstein și partenera acestuia, Ghislaine Maxwell.

Epstein, care a fost acuzat că a exploatat sexual sute de tinere pe care le-ar fi introdus oamenilor celebri șibogați din anturajul său, a murit într-o celulă din cadrul Metropolitan Correctional Center din New York, în condiții misterioase, în 2019, ceea ce a dat startul unui val de terorii ale conspirației. Multe persoane pun la îndoială că acesta s-a sinucis prin spânzurare și cred că a fost asasinat pentru a acoperi scandalul provocat de arestarea sa, fapt care a făcut ca Donald Trump, președintele SUA, să dispună eliberarea a milioane de probe din dosarul său.

Ribery e unul dintre marii jucători francezi din ultima jumătate de secol

Franck Ribery (42 de ani) este născut la Boulogne-sur-Mer (Departamentul Pas-de-Calais) și s-a format la juniorii cluburilor Conti Boulogne, Lille și US Boulogne. La nivel de seniori a evoluat pentru Boulogne (2000-2002), Ales (2002-2003), Brest (2003-2004), Metz (2004-2005), Galatasaray (2005), Ol. Marseille (2005-2007), Bayern Munchen (2007-2019), Fiorentina (2019-2021) și Salernitana (2021-2022). Are 81 de selecții și 16 goluri pentru naționala de seniori a Franței.

În palmaresul său se găsesc Champions League (1), Supercupa Europei (1), FIFA Club World Cup (1), Turkish Cup (1), Cupa Intetoto (1), Bundesliga (x9), DFB-Pokal (x6), DFB-Ligapokal (1), DFL-Supercup (x4), o finală de Cupă Mondială (2006), trofeele individuale French Player of the Year (2007, 2008, 2013), Footballer of the Year in Germany (2008), UEFA Best Player in Europe Award (2012-2013), Bundesliga Player of the Year (2012-2013), Kicker - Man of the Year (2013), FIFA Club World Cup Golden Ball (2013), Globe Soccer Best Footballer of the Year (2013), FIFA Ballon d'Or (locul 3 / 2013), FIFA Club World Cup Golden Ball (2013), dar și includerea în Onze de Bronze (2006, 2008), ESM Team of the Year (2007-2008, 2012-2013), UEFA Team of the Year (2008, 2013) și FIFA FIFPRO World 11 (2013). S-a retras din activitate în octombrie 2022.

Foto - Getty Images, www.justice.gov