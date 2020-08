Mircea Lucescu si Ladislau Boloni si-au aflat adeversarii din turul 3 preliminar Champions League

Astazi, a avut loc la Nyon, tragerea la sorti pentru turul 3 preliminar din Champions League.

Dinamo Kiev, echipa pe care Mircea Lucescu a preluat-o in aceasta vara o va intalni pe AZ Alkmaar. Echipa din Ucraina a fost direct calificata in acest tur si a fost in urna capilor de serie.

Gent, echipa lui László Baloni va juca impotriva lui Rapid Viena pentru un loc in playoff-ul Champions League. Partidele se vor juca tot intr-o singura mansa, urmand ca playoff-ul sa aiba dubla mansa. Meciurile vor avea loc pe 15 si 16 septembrie.

Partidele din turul 3 preliminar Champions League

Traseul campioanelor

Ferencvaros (Ungaria) - Dinamo Zagreb (Croatia)

Qarabag (Azerbaidjan) - Molde FK (Norvegia)

Omonia Nicosia (Cipru) - Steaua Rosie Belgrad (Serbia)

Midtjylland (Danemarca) - Young Boys Berna (Elvetia)

Maccabi Tel Aviv (Israel) - Dinamo Brest (Belarus)

Traseul echipelor care nu sunt campioane

PAOK Salonic (Grecia) - Benfica Lisabona (Portugalia)

Dinamo Kiev - AZ Alkmaar (Olanda)

KAA Gent (Belgia) - Rapid Viena (Austria)

CFR Cluj a fost eliminata din preliminariile Champions League, dupa o partida dramatica, pierduta la loviturile de la 11 metri, in fata lui Dinamo Zagreb.