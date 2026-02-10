Como își poate dubla investiția în mijlocașul sud-american

Presa italiană scrie că una dintre prioritățile viitoarei perioade de mercato este Maximo Perrone, jucător cotat la 25 de milioane de euro. Mijlocașul central argentinian a costat-o 11 milioane de euro pe Manchester City, în ianuarie 2023, iar Como a plătit 13 milioane de euro, în iulie 2025. Achiziționarea unui asemenea conducător de joc cu viziune și personalitate ar putea însemna despărțirea de Stanislav Lobotka, care are mai multe oferte din La Liga.

În acest sezon, Perrone are 22 de prezențe și două goluri pentru Como, ocupanta locului al șaselea în Serie A, care va înfrunta chiar pe Napoli în sferturile de finală ale Cupei italiei (10 februarie).

În această iarnă, Napoli i-a transferat pe Lorenzo Lucca (Udinese / 25 mil. euro), Alisson Santos (Sporting Lisabona / 3.5 mil. euro, împrumutat) și Giovane (Hellas Verona / 2 mil. euro) și i-a cedat pe Noa Lang (Galatasaray / 2 mil. euro, împrumutat), Lorenzo Lucca (Nottingham Forest / 2 mil. euro, împrumutat), Cyril Ngonge (Espanyol / 1 mil. euro, împrumutat), Luca Marianucci (Torino / împrumutat), Giuseppe Ambrosino (Modena / împrumutat), Walid Cheddira (lecce / împrumutat), Lorenzo Sgarbi (Avellino / împrumutat), Coli Saco (Casertana / împrumutat) și Antonio Cioffi (Latina Calcio / împrumutat).

A fost format la Velez, clubul unde au crescut Simeone și Otamendi

Maximo Perrone (23 de ani / 177cm) este născut la Buenos Aires și este un produs al academiei lui Velez Sarsfield, acolo unde s-au mai format Nicolas Otamendi, Thiago Almada, Mauro Zarate, Diego Simeone, Mauricio Pellegrino, Jonas Gutierrez sau Carlos Bianchi. La nivel de seniori a evoluat pentru Velez Sarsfield (2022-2023), Manchester City (2023), Las Palmas (2023-2024 / împrumutat) și Como (2024-2025, împrumutat / 2025-prezent).

Are o selecție pentru naționala de seniori a Argentinei, iar în palmaresul său se găsesc trofeele Champions League (2022-2023), Supercupa Europei (2023), Premier League (2022-2023) și FA Cup (2022-2023). Poate evolua ca închizător și mijlocaș central și este cotat la 25 de milioane de euro.

Foto - Getty Images