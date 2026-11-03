UEFA a anunţat marţi că la toate meciurile din această săptămână se va ţine un minut de reculegere în memoria fotbalistului spaniol Jesus de Miguel, care a decedat în urma unui impact pe teren.

Jesus de Miguel (1996-2026)

Decedat în această dimineaţă în urma unei ciocniri teribile cu portarul Jesus Owono, în timpul unui meci din liga a doua spaniolă, atacantul echipei Tenerife, Jesus de Miguel, în vârstă de 30 de ani, fusese artizanul promovării echipei sale în Divizia a II-a.

Jesus de Miguel a murit marţi dimineaţă la spital, în urma unei ciocniri teribile cu portarul Jesus Owono, în timpul unui meci din Liga 2 între echipa sa şi Andorra. În timp ce urmărea mingea, a fost lovit cu genunchiul de către portarul advers în zona toracică şi s-a prăbuşit pe gazon.

Potrivit presei locale, acesta a suferit un stop cardiorespirator, iar starea lui s-a agravat în timpul nopţii, cu puţin timp înainte ca clubul său să anunţe decesul său marţi dimineaţă. „Copleşit de durere, cu un nod în gât şi neputând să creadă că este adevărat”, Tenerife plânge moartea unui atacant născut la Madrid acum 30 de ani şi plecat mult prea devreme, în plină carieră construită în diviziile inferioare spaniole.

Cel mai bun sezon la Castellon, în 2023-2024, apoi a urmat promovarea cu Tenerife în La Liga 2

Format la Leganés, în suburbiile Madridului, Jesus de Miguel a aşteptat mult timp şansa sa în rândul profesioniştilor. Timp de ani de zile, a jucat la cluburi din diviziile a 3-a sau a 4-a din regiunea Madridului (Internacional de Madrid, Fuenlabrada, Navalcarnero), înainte de a avea sezonul vieţii sale la Castellón, în 2023-2024. La vârsta de 27 de ani, a înscris gol după gol (16 în 35 de meciuri) pe coasta valenciană şi şi-a condus echipa către promovarea în Liga 2.

Nivelul din Divizia a II-a s-a dovedit a fi prea ridicat (doar 3 goluri), iar stângaciul de 1,90 m, muncitor şi eficient în pressing, a coborât un nivel, spre această Primera Federación (divizia a treia spaniolă) pe care o cunoaşte atât de bine. Este o coincidenţă fericită, deoarece Tenerife a retrogradat din nou acolo, după 13 ani petrecuţi în Liga 2, iar De Miguel a visat întotdeauna la această insulă unde părinţii săi i-au permis să plece pentru prima dată, la 16 ani, cu condiţia să aibă o medie bună la toate materiile din liceu, scrie news.ro.

Doisprezece ani mai târziu, în august 2025, De Miguel s-a întors în forţă. La fel ca la Castellón, a strălucit încă din primele săptămâni în Insulele Canare, marcând 7 goluri într-o lună – şi 11 pe tot parcursul sezonului – pentru a-şi ajuta echipa să promoveze, în ciuda durerilor recurente la inghinală din a doua jumătate a sezonului. Aceleaşi probleme fizice l-au împiedicat, totuşi, să înceapă sezonul actual la capacitate maximă. Astfel, el a înregistrat doar patru apariţii, toate ca rezervă, înainte de acel 2 noiembrie funest, în care şi-a pierdut viaţa.

„Nu există cuvinte de consolare, absolut nimic nu poate alina acest sentiment de profundă tristeţe”, a notat clubul pe reţelele sale sociale. „Suntem alături de familia sa îndoliată, de cei dragi şi de toţi suporterii CD Tenerife care plâng această pierdere.” O lume a fotbalului îndurerată, atât în Spania, cât şi mult dincolo de graniţele ţării, unde omagiile curg din toate părţile.