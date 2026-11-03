Fotbalul spaniol a primit o veste tragică în dimineața zilei de marți, 11 noiembrie. Atacantul Jesus de Miguel s-a stins din viață, după ce în partida dintre Tenerife și Andorra, din etapa a 12-a din LaLiga 2, a fost accidentat de către portarul echipei oaspete.

Barcelona, prima reacție după tragedia lui Jesus de Miguel

După ce a intrat în stop cardiac pe terenul de fotbal, atacantul s-a stins o zi mai târziu, pe patul de spital. În ciuda eforturilor efectuate de medici, Jesus de Miguel nu a mai putut fi salvat.

La scurt timp după ce a fost anunțată tragedia, clubul FC Barcelona a ieșit cu un comunicat în care și-a arătat toată susținerea pentru familia victimei.

„De la FC Barcelona, regretăm profund vestea tragică a decesului lui Jesús de Miguel, jucătorul celor de la CD Tenerife.

Toată susținerea și încurajarea noastră se îndreaptă către familia, prietenii și cei dragi în aceste momente atât de dificile”, s-a arătat în comunicatul oferit de FC Barcelona.