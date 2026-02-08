Alanyaspor, cu Ianis Hagi și Umit Akdag în formula de start, și-a depășit cu mult condiția și a obținut un rezultat-bombă, duminică, pe terenul lui Beșiktaș: 2-2!

Oaspeții, pe locul 10 în clasament, au făcut un meci mare în fața „vulturilor“, care vizează un loc de cupele europene. Dar Alanyaspor a început duelul cu două goluri, prin Yalcin, în minutele 9 și 16, reducând stadionul la tăcere! La golul de 2-0, assist-ul a fost furnizat de Umit Akdag.

Beșiktaș a redus din diferență până la pauză, după reușita semnată de Kokcu (32). La reluare, Oh Hyeon-Gyu a punctat pentru 2-2, în minutul 54, scor cu care s-a și încheiat partida.

Ianis Hagi a fost schimbat, în minutul 62, fiind notat cu 6,2 de Flashscore. Colegul său, Umit Akdag, a fost integralist și notat cu 6,7. La Alanyaspor, media echipei a fost de 6,8.