Ruben Amorim i-a găsit înlocuitor lui Onana! El e portarul pe care îl vrea la Manchester United

Onana a recunoscut că nu este mulțumit cu prestațiile sale, însă a cerut răbdare din partea fanilor lui Manchester United. După meciuri, suporterii lui Manchester United au răbufnit pe rețelele social media și au tras repede concluzia.



”Am trecut prin momente mai grele decât acesta. Sezonul trecut, lumea își amintește doar de cel mai bun portar din Champions League, dar în prima parte a sezonului am fost pe bancă. Și deja s-a uitat asta. Acum nu trecem printr-un moment bun, sper ca lucrurile să se schimbe cât de repede posibil, dar criticile sunt bune pentru că la finalul zilei trebuie să te confrunți cu asta și e prețul pe care trebuie să îl plătești când ești United, unul dintre marile cluburi ale lumii.



Când lucrurile nu merg bine trebuie să se ia de tine. Așa cum am spus mereu, sunt pregătit și mi-aș dori să putem redresa această situație complet chiar acum, poate cu timpul. Nu știu, trebuie să luptăm și să vedem cum vor fi lucrurile, dar criticile fac parte din viața mea.



Vreți să îmi spuneți în 6 luni că cel mai bun portar din Champions League din sezonul trecut a devenit cel mai prost din lume? Nu...



Am spus la început, totul este temporar, știu că va fi bine, dacă nu astăzi, mâine sau apoi. Când îmi văd cele 5-6 luni la United, nu sunt fericit cu mine, obișnuiam să fac mult mai mult, mai bine decât ce se întâmplă acum. Am fost cel mai bun din Champions League, dar cum am spus, totul e temporar, am venit aici cu multă ambiție, mi-am dorit să câștig totul, lucrurile nu au mers bine, acum nu merg așa cum doresc, dar dacă ar trebui să vorbesc de sezonul meu până acum la United, nu sunt fericit.



Vreau să fac lucrurile mult, mult mai bine. Am făcut-o deja, știu că pot fi mai bun decât ceea ce se întâmplă acum. Când se va schimba totul, vom fi din nou cei mai buni, dar înainte de asta trebuie să fim puternici, să supraviețuim, trebuie să ne luptăm în meciuri, să rămânem optimiști și uniți, în special când lucrurile nu merg bine”, a declarat Andre Onana în interviul acordat pentru Sky Sports.



Andre Onana, 76 de partide în tricoul lui Manchester United



Goalkeeperul camerunez a fost produs de Academia lui Samuel Eto'o, dar a trecut și pe la Academia Barcelonei, unde a evoluat pentru reprezentativele U16, U18 și U19 ale grupării.



• Ajax: 214 meciuri jucate, 192 goluri primite, 85 paritde în care nu a primit gol

• Inter Milano: 41 meciuri jucate, 36 goluri primite, 19 partide în care nu a primit gol

La Manchester United a adunat 76 de partide, a încasat 116 goluri și a închis poarta definitiv în 20 de rânduri. În acest sezon a bifat 25 dintre meciuri.