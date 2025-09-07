Se pregătește transferul lui Andre Onana

Trecut pe ”linie moartă” de antrenorul Ruben Amorim în acest sezon, Andre Onana (29 de ani) poate prinde un transfer în Superliga Turciei, acolo unde fereastra de transferuri rămâne încă deschisă.
Mnachester United ar vrea să găsească o soluție pentru ca portarul camerunez să prindă cât mai multe minute. Trabzonspor a intrat ”pe fir” și vrea să-l transfere pe goalkeeper-ul crescut de Barcelona, scrie jurnalistul Nicolo Schira.
Andre Onana e dorit în Turcia, la Trabzonspor
Turcii ar vrea să-l aducă pe Onana sub formă de împrumut pentru un sezon de la Manchester United. Potrivit site-urilor de specialitate, acesta mai are contract pentru încă trei ani cu gruparea de pe Old Trafford.
În primele trei etape din Premier League, Amorim a mers pe mâna portarului turc Altay Bayindir (27 de ani), pe care United l-a adus de la Fenerbahce în urmă cu două sezoane.
Onana a evoluat între 2016 și 2022 la Ajax Amsterdam, după care a prins un transfer la Inter Milano, din postura de jucător liber de contract. A stat un singur sezon pe ”Meazza”, iar United l-a transferat pentru 50,2 milioane de euro!
Jamie Carragher știe ce de ce Manchester United nu îl demite pe Amorim: ”E foarte, foarte bun la asta”
Jamie Carragher, o legendă în Premier League, care a jucat însă pentru rivala lui United, Liverpool, consideră că abilitățile lui Ruben Amorim de a vorbi îl țin în viață pe Old Trafford.
”E foarte bun în conferințele de presă, dar pentru că nu câștigă, e genul de situație în care ți-ai dori să tacă. Dacă ar fi câștigat, am fi spus cu toții 'ce personaj!'.
Acum e mare presiune pentru revenirea lui Jose Mourinho în fotbalul englez, pentru că el era 'box office', spunea lucruri memorabile, dar mai important, câștiga. Când eram copil și Brian Clough vorbea, îl ascultai, pentru că era un câștigător.
Eu cred că, dacă Amorim n-ar fi atât de carismatic și atât de atrăgător în conferințe, probabil că și-ar fi pierdut postul mult mai devreme. Uitându-ne la rezultate, sunt îngrozitoare!”, a spus Jamie Carragher la The Overlap.