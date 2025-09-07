Se pregătește transferul lui Andre Onana

Trecut pe ”linie moartă” de antrenorul Ruben Amorim în acest sezon, Andre Onana (29 de ani) poate prinde un transfer în Superliga Turciei, acolo unde fereastra de transferuri rămâne încă deschisă.



Mnachester United ar vrea să găsească o soluție pentru ca portarul camerunez să prindă cât mai multe minute. Trabzonspor a intrat ”pe fir” și vrea să-l transfere pe goalkeeper-ul crescut de Barcelona, scrie jurnalistul Nicolo Schira.



Andre Onana e dorit în Turcia, la Trabzonspor



Turcii ar vrea să-l aducă pe Onana sub formă de împrumut pentru un sezon de la Manchester United. Potrivit site-urilor de specialitate, acesta mai are contract pentru încă trei ani cu gruparea de pe Old Trafford.



În primele trei etape din Premier League, Amorim a mers pe mâna portarului turc Altay Bayindir (27 de ani), pe care United l-a adus de la Fenerbahce în urmă cu două sezoane.

