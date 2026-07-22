Cu chiu, cu vai, sub comanda lui Rudi Garcia, Belgia a ieșit din grupe după două remize și o victorie. Le-a învins pe Senegal (3-2) în ”16”-imi și pe SUA (4-1) în optimi și a fost trimisă acasă de Spania în sferturi.

Belgia și-a găsit selecționer după ce s-a despărțit de Rudi Garcia

La finalul turneului din SUA, Mexic și Canada, federația a anunțat că nu-i va prelungi contractul lui Rudi Garcia pe banca ”diavolilor roșii”. El a fost selecționerul Belgiei din iarna lui 2025 până acum.

”Rudi Garcia a avut, fără îndoială, un rol esențial în relansarea naționalei Belgiei. El a preluat funcția de selecționer într-un context sportiv și financiar dificil”, a spus atunci, printre altele, Vincent Mannaert, directorul tehnic al federației belgiene.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano a scris pe rețelele social media că Mark van Bommel va fi noul selecționer al Belgiei, după ce cele două părți au ajuns la un acord privind un contract până în 2028.

Olandezul, născut la Maasbracht, a mai fost secund la trei naționale în cariera sa: Olanda U17 (2014), Arabia Saudită (2015-2017) și Australia (2018). Ca ”principal”, a activat la PSV, Wolfsburg și Royal Antwerp.

”Mark van Bommel va fi noul selecționer al Belgiei! Acord valabil până în iunie 2028 pentru van Bommel, care este pregătit să îl înlocuiască pe Rudi Garcia.

Urmează semnăturile, însă totul este stabilit”, a scris jurnalistul sportiv Fabrizio Romano într-o postare publicată pe contul său oficial de Twitter/X.