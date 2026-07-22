Rapid a adus doar jucători liberi de contract până acum: Mohammed Kamara de la CFR Cluj, Daniel Graovac de la FCSB, Ștefan Senciuc de la CFR Cluj și Jason Kodor de la Lecce.

Giuleștenii și-au mai consolidat lotul și cu doi fotbaliști aduși sub formă de împrumut. E vorba despre Vladan Bubanja, de la Orenburg, și de Alin Kumer Celik, de la Genoa.

Rapid a dat lovitura în fereastra de transferuri: ”Sunt uimit, la noi în țară nu găsești așa ceva!”

Prezent la emisiunea Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu, Adrian Iencsi a lăudat transferul lui Kodor la Rapid. Cotat la 150.000 de euro de site-urile de specialitate, Kodor a debutat deja în Giulești, în prima etapă cu Sepsi OSK (1-0), când a bifat 20 de minute pe final.

Iencsi a evidențiat că Jason Kodor este un nouar adevărat și i-a înșirat calitățile: știe să protejeze mingea, poate juca pivot și e destul de tehnic, în ideea în care măsoară 1,95 m. Adrian Iencsi, selecționerul României Under-20, îl știe pe Kodor de la naționala de tineret.

”M-am bucurat foarte mult când mi-a spus Daniel Pancu faptul că îl va lua pe Jason Kodor. M-am bucurat foarte tare, pentru că îl cunosc și îi știu foarte bine calitățile.

E un jucător, în primul rând, cu o educație foarte bună, e un jucător inteligent, are o tehnică foarte bună. Eu văd în el un nouar, ceea ce la noi în țară ne lipsește asta.

Nici nu știu dacă am avut în trecut un astfel de jucător. Mă mir, cumva, că noi nu avem nouari.

E și tehnic pentru înălțimea lui, protejează foarte bine mingea cu corpul, are lovitură bună de cap, poate să joace pivot. Stă foarte bine la partea atletică, aleargă bine pe o distanță medie-lungă.

Eu sunt sigur că la Rapid își va recăpăta încrederea, Pancu îl și cunoaște pe Kodor, cred că a fost și dorința lui să-l aducă la club. Eu zic că e un fotbalist cu foarte mult potențial”, a spus Iencsi.

Emisiunea integrală cu Adrian Iencsi la Poveștile Sport.ro