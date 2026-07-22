EXCLUSIV Rapid a dat lovitura în fereastra de transferuri: ”Sunt uimit, la noi în țară nu găsești așa ceva!”

Rapid a dat lovitura în fereastra de transferuri: ”Sunt uimit, la noi în țară nu găsești așa ceva!” Superliga
SPORT.RO
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Giuleștenii s-au mișcat cât să nu deranjeze în perioada de mercato.

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Adrian IencsiRapidJason KodorSuperliga
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Rapid a adus doar jucători liberi de contract până acum: Mohammed Kamara de la CFR Cluj, Daniel Graovac de la FCSB, Ștefan Senciuc de la CFR Cluj și Jason Kodor de la Lecce.

Giuleștenii și-au mai consolidat lotul și cu doi fotbaliști aduși sub formă de împrumut. E vorba despre Vladan Bubanja, de la Orenburg, și de Alin Kumer Celik, de la Genoa.

Rapid a dat lovitura în fereastra de transferuri: ”Sunt uimit, la noi în țară nu găsești așa ceva!”

Prezent la emisiunea Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu, Adrian Iencsi a lăudat transferul lui Kodor la Rapid. Cotat la 150.000 de euro de site-urile de specialitate, Kodor a debutat deja în Giulești, în prima etapă cu Sepsi OSK (1-0), când a bifat 20 de minute pe final.

Iencsi a evidențiat că Jason Kodor este un nouar adevărat și i-a înșirat calitățile: știe să protejeze mingea, poate juca pivot și e destul de tehnic, în ideea în care măsoară 1,95 m. Adrian Iencsi, selecționerul României Under-20, îl știe pe Kodor de la naționala de tineret.

”M-am bucurat foarte mult când mi-a spus Daniel Pancu faptul că îl va lua pe Jason Kodor. M-am bucurat foarte tare, pentru că îl cunosc și îi știu foarte bine calitățile. 

E un jucător, în primul rând, cu o educație foarte bună, e un jucător inteligent, are o tehnică foarte bună. Eu văd în el un nouar, ceea ce la noi în țară ne lipsește asta.

Nici nu știu dacă am avut în trecut un astfel de jucător. Mă mir, cumva, că noi nu avem nouari. 

E și tehnic pentru înălțimea lui, protejează foarte bine mingea cu corpul, are lovitură bună de cap, poate să joace pivot. Stă foarte bine la partea atletică, aleargă bine pe o distanță medie-lungă.

Eu sunt sigur că la Rapid își va recăpăta încrederea, Pancu îl și cunoaște pe Kodor, cred că a fost și dorința lui să-l aducă la club. Eu zic că e un fotbalist cu foarte mult potențial”, a spus Iencsi.

Emisiunea integrală cu Adrian Iencsi la Poveștile Sport.ro

Bursa transferurilor la Rapid în noul sezon

  • Antrenor - Daniel Pancu (nou)
  • Veniri - Daniel Graovac (FCSB / gratis), Mohammed Kamara (CFR Cluj / gratis), Jason Kodor (Lecce / gratis), Ștefan Senciuc (CFR Cluj / gratis), Vladan Bubanja (NK Osijek / împrumutat), Alin Kumer Celik (Genoa U20 / împrumutat)
  • Reveniri după împrumuturi - Luka Gojkovic (UTA Arad), Timotej Jambor (Slask Wroclaw), Antoine Baroan (AVS FS), Robert Bădescu (Metaloglobus), Rareș Pop (Petorlul), Cristian Ignat (Petrolul), Benjamin Siegrist (Genoa), Omar El Sawy (FCU Cluj), Bogdan Ungureanu (Sepsi), Alexandru Stan (Chindia), Albert Cuculescu (CSM Vaslui), Radu Maria (Progresul Fundulea), Raul Stanciu (CS Tunari) 
  • Plecări - Tobias Christensen (Wieczysta Cracovia / 500.000 euro), Robert Bădescu (UTA Arad / gratis), Elvir Koljic, Diogo Mendes (contracte încheiate), Daniel Paraschiv (Real Oviedo / împrumut expirat), Leo Bolgado (CFR Cluj / împrumut expirat), Adrian Briciu (Chindia / împrumutat), Kader Keita (contract reziliat)
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