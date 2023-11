Napoli s-a înțeles cu noul antrenor! Rudi Garcia e ca și plecat de la echipă

După ce italienii au anunțat că plecarea lui Rudi Garcia de la echipă este iminentă, Aurelio De Laurentiis pare să se mișcat repede și a ajuns la un acord cu următorul antrenor al echipei.

Igor Tudor (45 de ani), fost jucător la Galatasaray, Udinese sau Hajduk Split și antrenor la Hellas Verona și Marseille (de care s-a despărțit în vară) va fi noul antrenor al campioanei Italiei.

Croatul și-a dat deja acordul pentru a prelua echipa, anunță jurnalistul Gianluca Di Marzio, astfel că Napoli va deveni cea mai importantă provocare din cariera sa. Va fi a treia experiență în Italia pentru Tudor, care a mai fost și secund la Juventus în ”mandatul” lui Andrea Pirlo.

”Instalat” în vară la echipă, Rudi Garcia a rezistat doar 16 meciuri pe banca tehnică a lui Napoli. Înfrângerea din ultima etapă, scor 0-1 pe teren propriu cu Empoli, le-a pus capac oficialilor campioanei Italiei.

???? Igor Tudor has agreed to become the new head coach of Napoli.

(Source: @DiMarzio) pic.twitter.com/uXDSG7woeq