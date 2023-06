SPECIAL | Patru fotbaliști care au jucat în finala CM 2010 și acum au devenit antrenori de top

Dacă ne uităm la finala Olanda - Spania, scor 0-1, numai de acolo avem acum cinci antrenori care lucrează la cel mai înalt nivel. Aceștia sunt Xavi (43 de ani), Giovanni van Bronckhorst (48 de ani), Xabi Alonso (41 de ani) și Mark van Bommel (46 de ani).

Fostul mare mijlocaș Xavi Hernandez are în față o carieră extrem de promițătoare și ca antrenor. Antrenorul a câștigat în acest an titlul cu FC Barcelona, titlu așteptat de patru ani de fanii catalani.

Xavi și-a început cariera de antrenor la Al-Sadd, în Qatar. A câștigat tot ce se putea acolo, iar din noiembrie 2021 s-a întors acasă.

Până în acest moment, Xavi a adunat 90 de meciuri pe banca Barcelonei. Cu el la cârmă, catalanii au câștigat 56 de partide, au remizat în 15 jocuri și au suferit 19 înfrângeri.

Pe lângă titlul din acest sezon, Barcelona lui Xavi a cucerit și Supercupa Spaniei.

