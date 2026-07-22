OFICIAL U Cluj, pedepsită drastic de UEFA! Șase capete de acuzare

U Cluj, pedepsită drastic de UEFA! Șase capete de acuzare Europa League
SPORT.RO
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Universitatea Cluj a fost sancționată drastic de UEFA ca urmare a incidentelor provocate de fani la primul meci european de acasă din acest sezon.

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U Cluj a fost eliminată în turul 1 preliminar din Europa League, după 0-0 la general și 2-4 la loviturile de departajare contra lui Dinamo Kiev. 

Comisiile din cadrul UEFA au amendat Universitatea Cluj cu o sumă totală de 59.000 de euro după incidentele provocate de suporteri la returul cu Dinamo Kiev. În plus, din cauza "comportamentului rasist și/sau discriminatoriu", forul european a dispus închiderea parțială a stadionului (1.000 de locuri) pentru un meci european de pe teren propriu. Ultima sancțiune este însă cu suspendare, astfel că va intra în vigoare doar dacă astfel de incidente se vor repeta în următorii doi ani.

Cum au fost împărțite amenzile pentru U Cluj după meciul cu Dinamo Kiev

  • 15.000 de euro și dispunerea închiderii parțiale a stadionului (respectiv 1.000 de locuri alăturate, inclusiv toate locurile din sectorul 2V2) la următorul meci pe care FC Universitatea Cluj îl va disputa în calitate de echipă gazdă, ca urmare a comportamentului rasist și/sau discriminatoriu al suporterilor săi. Această sancțiune de închidere parțială a stadionului este suspendată pe durata unei perioade de probă de doi ani, începând de la data prezentei decizii.
  • 8.000 de euro pentru blocarea căilor de acces și evacuare destinate publicului.
  • 6.000 de euro pentru aruncarea de obiecte.
  • 10.000 de euro pentru afișarea/transmiterea unui mesaj nepotrivit pentru un eveniment sportiv
  • 8.000 de euro pentru utilizarea unui laser.
  • 12.000 de euro pentru folosirea de materiale pirotehnice.

U Cluj - Dinamo Kiev 0-0 (2-4 d.l.d.)

Foto: Imago

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