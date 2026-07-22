U Cluj a fost eliminată în turul 1 preliminar din Europa League, după 0-0 la general și 2-4 la loviturile de departajare contra lui Dinamo Kiev.

Comisiile din cadrul UEFA au amendat Universitatea Cluj cu o sumă totală de 59.000 de euro după incidentele provocate de suporteri la returul cu Dinamo Kiev. În plus, din cauza "comportamentului rasist și/sau discriminatoriu", forul european a dispus închiderea parțială a stadionului (1.000 de locuri) pentru un meci european de pe teren propriu. Ultima sancțiune este însă cu suspendare, astfel că va intra în vigoare doar dacă astfel de incidente se vor repeta în următorii doi ani.

Cum au fost împărțite amenzile pentru U Cluj după meciul cu Dinamo Kiev