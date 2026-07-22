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Dinamo, campioana ultimelor două ediții din Divizia A1 la volei masculin și deținătoare a trei trofee Champions League (pe vremea când competiția se numea Cupa Campionilor Europeni, în 1966, 1967 și 1981 - plus alte trei finale în 1968, 1974 și 1977), a anunțat despărțirea de opt jucători înaintea începerii noului sezon: Fromm, Premovic, Medenis, Grozdanov, Burggraf, Cardoso, Cukur și Druță.

Christian Fromm se retrage, din Ștefan cel Mare pleacă și Petar Premovic, Janis Medenis sau Branimir Grozdanov

”THANK YOU, CHAMPS! 🏆

A venit momentul să le mulțumim celor care au scris istorie pentru DINAMO. Acești voleibaliști extraordinari au făcut parte din echipa care a adus titlul 20 în Ștefan cel Mare.

Vă mulțumim tuturor pentru dedicare, pentru pasiune, pentru sacrificii!

Meciul 5 din finala cu Arcada Galați a fost și ultimul meci pentru internaționalul Christian Fromm, care s-a retras din activitatea profesională.

„Frommi”, pentru noi rămâi un simbol al excelenței și al profesionalismului!! Ai readus, alături de colegii tăi, gloria în Sala Dinamo! Din motive personale, ai hotărât să îți dedici cariera în continuare unui alt domeniu, diferit de cel de până acum. Vei rămâne pentru totdeauna în sufletele noastre și în istoria clubului nostru! Te vom aștepta pentru a ne lua formal „la revedere” la primul meci din Liga Campionilor, la care vom cânta, din nou, împreună.

Mult succes tuturor! 🤝”, au postat paginile oficiale CS Dinamo Volei și CS Dinamo București.

Dinamo l-a transferat ieri pe internaționalul muntenegrean Milutin Pavicevic! ”Lotul este finalizat”

Ieri, Dinamo a anunțat transferul internaționalului muntenegrean Milutin Pavicevic:

”ROSTER DONE🚨🚨 (n.r. - Lotul este finalizat)

Milutin Pavicevic evoluează pe postul de universal, este jucător de mană stângă, 2,01 m, internațional muntenegrean și campion al acestei țări. Milutin are un punct de lovire al mingii impresionant, atingând și 3,70m.

Noul universal al campionilor a fost printe primii jucători din recenta ediție a Ligii Europene la capitolul puncte realizate.

“Sunt încântat să joc pentru un club atât de mare precum Dinamo și pentru fanii lor uimitori. Voi da tot ce am mai bun pentru succesul echipei. Aștept cu nerăbdare să vin la București pentru începutul sezonului, pentru a-mi cunoaște colegii de echipă, antrenorul și fanii.” a transmis Milutin.

Bine ai venit! Mult succes! ⬜️🟥”.

După transferurile lui Maarten van Garderen, ”olandezul zburător” campion în cinci țări, Joonas Jokela, finlandezul participant la turneul final CEV Champions League, Tudor Balu și Markos Galiotos, internaționalul grec desemnat cel mai bun coordonator de joc din Golden League, campioana Dinamo anunțase pe 22 iunie că a semnat și cu internaționalul finlandez Niko Suihkonen.

Dinamo reușise anterior prelungirea contractelor cu Sergio Diaconescu, ”cel mai bun libero din campionatul României”, Andrei Bălăi, căpitanul Răzvan Mihalcea, MVP-ul Mircea Peța și Robert Călin.

Campioana din Ștefan cel Mare se pregătește de grupele Champions League

În sezonul care stă să înceapă, Dinamo va juca direct în faza grupelor din CEV Champions League, cu următoarele adversare:

”GRUPA B ÎN CEV CHAMPIONS LEAGUE 🫨🔥

Perugia 🇮🇹 - campioana en-titre CEV CL, campioana Italiei

Ziraat 🇹🇷 - prezentă în Final 4 CEV CL, campioana TURCIEI

Montpellier 🇫🇷 - campioana Franței

DINAMO 🇷🇴 - campioana României

O grupă de foc! Patru campioane! 👀”.

VIDEO EXCLUSIV Mircea Peța și Sergio Diaconescu, campioni cu Dinamo, invitați la Poveștile Sport.ro