EXCLUSIV CFR Cluj modifică in extremis lista UEFA! Cei doi jucători adăugați pentru dubla cu Alashkert

CFR Cluj modifică in extremis lista UEFA! Cei doi jucători adăugați pentru dubla cu Alashkert Conference League
SPORT.RO
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CFR Cluj a plecat în Armenia pentru prima manșă a duelului cu Alashkert, din turul 2 preliminar Conference League, programată joi, de la ora 18:00. Returul va fi în Gruia, o săptămână mai târziu.

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CFR ClujAlashkertStefan DrazicRenato Pantalon
Din articol

Din cauza problemelor financiare, CFR Cluj nu și-a putut înregistra la timp noii jucători aduși în această vară, motiv pentru care pe lista inițială trimisă către UEFA au apărut exclusiv jucătorii din sezonul trecut.

Stefan Drazic și Renato Pantalon, adăugați de CFR Cluj pe lista UEFA pentru dubla cu Alashkert

Ioan Varga, patronul lui CFR Cluj, a anunțat marți că toate datoriile au fost achitate, iar ardelenii au scăpat și de interdicția la transferuri.

Regulamentul UEFA le permite cluburilor să modifice lotul și să adauge încă doi jucători până în ziua meciului tur. Din informațiile PRO TV, cei doi jucători adăugați pe listă de CFR Cluj sunt atacantul sârb Stefan Drazic (33 de ani) și fundașul croat Renato Pantalon (28 de ani). 

Cum arată lotul lui CFR Cluj pentru dubla cu Alashkert (lista A):

  • Portari: Gal, Vâlceanu
  • Fundași: Huja, Abeid, Rocha, Camora, Braun, Kun, Pantalon
  • Mijlocași: Perianu, Korenica, Fică, Păun, Muhar, Djokovic
  • Atacanți: Cordea, Biliboc, Sfait, Zahovic, Sula, Drazic
  • Antrenor: Antonio Folha

Mario Camora, optimist înaintea plecării în Armenia

CFR Cluj a plecat miercuri dimineață către Armenia cu un charter. Mario Camora, veteranul din Gruia, a oferit declarații la aeroport.

"Vom încerca să facem un meci bun. Știm că va fi un adversar foarte greu. I-am analizat, dar mergem cu gânduri bune pentru a obține un rezultat pozitiv, iar la retur vrem să ne calificăm. Acesta este obiectivul nostru.

Avem mulți jucători noi și mulți dintre ei nu au jucat până acum în faza grupelor. Poate și asta e o presiune în plus. În schimb, clubul este obișnuit să fie în competițiile europene. Trebuie să o luăm pas cu pas. Sunt multe tururi preliminare și e nevoie de efort și muncă pentru a ne califica.

Speram să începem bine campionatul, dar am fost în dificultate din cauza schimbărilor de poziție ale unor jucători (n.r - la meciul cu Oțelul, 1-2). Păcat că am luat gol pe final. Un rezultat de 1-1 ar fi fost bun pentru moral după tot ce s-a întâmplat", a spus Mario Camora.

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