Din cauza problemelor financiare, CFR Cluj nu și-a putut înregistra la timp noii jucători aduși în această vară, motiv pentru care pe lista inițială trimisă către UEFA au apărut exclusiv jucătorii din sezonul trecut.

Stefan Drazic și Renato Pantalon, adăugați de CFR Cluj pe lista UEFA pentru dubla cu Alashkert

Ioan Varga, patronul lui CFR Cluj, a anunțat marți că toate datoriile au fost achitate, iar ardelenii au scăpat și de interdicția la transferuri.

Regulamentul UEFA le permite cluburilor să modifice lotul și să adauge încă doi jucători până în ziua meciului tur. Din informațiile PRO TV, cei doi jucători adăugați pe listă de CFR Cluj sunt atacantul sârb Stefan Drazic (33 de ani) și fundașul croat Renato Pantalon (28 de ani).

Cum arată lotul lui CFR Cluj pentru dubla cu Alashkert (lista A):