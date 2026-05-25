Fostul atacant a fost transferat de Gigi Becali la FCSB în 2008, de la Unirea Urziceni, pentru două milioane de euro, iar trei ani mai târziu prindea transferul carierei, la Galatasaray, care plătea cinci milioane de euro pentru a-l transfera.

Au urmat nu mai puțin de 11 ani în fotbalul din Turcia pentru Bogdan Stancu, iar în 2022 a decis să se retragă. În prezent, fostul internațional își ocupă timpul alături de familie, iar în paralel are o afacere în domeniul imobiliar, pe lângă meseria de agent FIFA.

Ce face Bogdan Stancu după retragerea din fotbal

Stancu nu stă departe de fotbal și s-a axat mai mult pe fotbalul juvenil. ”Îmi place să fac asta”, spune fotbalistul care a marcat două goluri pentru România la EURO 2016.

"În mare parte, îmi petrec timpul în familie, cu copiii, în parc, la mall, îi duc la diferite acitivități.

Încerc să ajung și la sală de două-trei ori pe săptămână, să mai fac mișcare. Sunt prins și cu un proiect în domeniul imobiliar, care îmi ocupă ceva timp.

Ca și agent, m-am ocupat mai mult pe partea de copii și juniori, îmi place să fac asta, însă trebuie răbdare, luat totul pas cu pas și vor veni și rezultatele. Sunt mulți fotbaliști tineri cu mare potențial”, a spus Bogdan Stancu, la Digi Sport.

„Motanul” a evoluat în Turcia de-a lungul carierei pentru Galatasaray, Orduspor, Genclerbirligi, Bursaspor și Eyupspor, de la ultima chair retrăgându-se din carierea de fotbalist.

53 de meciuri și 14 goluri a adunat Bogdan Stancu la echipa națională a României, pentru care a debutat pe 11 august 2010.