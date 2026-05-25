Acord! Gennaro Gattuso și-a găsit echipă

Gennaro Gattuso (48 de ani) este foarte aproape de a-și găsi o nouă echipă.

După ce a ratat calificarea la Campionatul Mondial din 2026 cu naționala Italiei, fostul mare internațional italian a devenit liber de contract și este foarte aproape de a reveni în Serie A, la una dintre echipele de tradiție.

Lazio a ratat prezența în cupele europene pentru al doilea an la rând, astfel că președintele Claudio Lotito și conducerea clubului vor căuta un alt antrenor. S-a ajuns la varianta Gattuso, iar cele două părți ar fi ajuns deja la un acord, anunță jurnalistul Fabrizio Romano.

Gennaro Gattuso, acord cu Lazio!

Dacă totul se va concretiza, atunci Gattuso va reveni în fotbalul italian după cinci ani. Ultima oară a pregătit-o pe Napoli, în perioada 2019-2021, iar apoi au urmat Valencia, Olympique Marseille și Hajduk Split.

Lazio a încheiat sezonul pe locul nouă, cu 54 de puncte, departe de locurile care asigură prezența în cupele europene. Rivala AS Roma va juca în UEFA Champions League, după ce s-a clasat pe locul trei.

Biancocelestii puteau salva sezonul cu finala Coppa Italia, împotriva lui Inter Milano, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Echipa pregătită de Cristi Chivu s-a impus fără emoții, scor 2-0, reușind să câștige al doilea trofeu al sezonului în fața unei echipe care nu a pus mari probleme.

VIDEO | Lazio - Inter 0-2, finala Coppa Italia, REZUMAT:

