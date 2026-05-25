Acord! Gennaro Gattuso și-a găsit echipă

După ce a ratat calificarea la Campionatul Mondial din 2026 cu naționala Italiei, fostul mare internațional italian a devenit liber de contract și este foarte aproape de a reveni în Serie A, la una dintre echipele de tradiție.

Lazio a ratat prezența în cupele europene pentru al doilea an la rând, astfel că președintele Claudio Lotito și conducerea clubului vor căuta un alt antrenor. S-a ajuns la varianta Gattuso, iar cele două părți ar fi ajuns deja la un acord, anunță jurnalistul Fabrizio Romano.

Gennaro Gattuso, acord cu Lazio!

Dacă totul se va concretiza, atunci Gattuso va reveni în fotbalul italian după cinci ani. Ultima oară a pregătit-o pe Napoli, în perioada 2019-2021, iar apoi au urmat Valencia, Olympique Marseille și Hajduk Split.