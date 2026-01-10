Barcelona și Real Madrid se vor duela duminică, pe 11 ianuarie, de la ora 21:00, în finala Supercupei Spaniei. Trofeul din „El Clasico” va fi acordat în Arabia Saudită. Partida va avea loc pe stadionul „King Abdullah Sports City”, o arenă cu 62.345 de locuri.

Joan Laporta, mesaj înainte de Barcelona - Real Madrid

Joan Laporta, președintele Barcelonei, a susținut înaintea finalei Supercupei Spaniei că relațiile dintre cele două mari rivale sunt deteriorate complet. Totuși, Laporta a subliniat că între părți există în continuare respect.

„Relațiile cu Real Madrid sunt proaste, sunt rupte. Există mai multe probleme care ne-au distanțat. Dacă eram deja rivali aprigi și eterni, acum se dezvoltă o situație care a rupt relațiile. Asta nu înseamnă că nu există respect. Ca în viață, totul se poate repara, dar depinde de părțile implicate”, a declarat Joan Laporta, citat de Marca.

Analiza lui Laporta înainte de „El Clasico”

Referitor la partida propriu-zisă, oficialul catalanilor a ținut să precizeze că niciunul dintre giganții iberici nu este favorit. Totuși, în opinia sa, Barcelona îi este superioară Realului în ceea ce privește spiritul de echipă.

„Suntem foarte nerăbdători să câștigăm acest titlu, primul pe care îl putem câștiga în acest sezon. Am ajuns pe merit în finală. Toți fanii Barcelonei vor să înceapă anul 2026 cu un titlu. Ori de câte ori am câștigat Supercupa, în general am câștigat mai multe titluri. Asta dă tonul sezonului. Suntem foarte concentrați.

Sentimentul este acela de a ne dori să câștigăm, chiar dacă există întotdeauna o rivalitate acerbă. Dar există o dorință imensă de a câștiga acest titlu, de a juca bine și de a aduce bucurie fanilor Barcelonei. Sperăm să câștigăm mâine și să sărbătorim ca întotdeauna, cu bucurie și distrându-ne.



Laporta: „Într-o finală nu există favoriți”

Într-o finală nu există favoriți; se poate întâmpla orice. Ambele echipe își vor folosi punctele forte pentru a câștiga. Spiritul nostru de echipă este superior celui al adversarului, dar au și ei capacitatea de a câștiga, așa cum am văzut în semifinală.

Am intrat în finală puternici, am jucat un meci grozav împotriva lui Athletic Bilbao și suntem convinși că, dacă jucăm cu aceeași intensitate, putem câștiga și cu Real Madrid. Atletico Madrid, pe de altă parte, merita mai mult. Ceea ce vreau să spun prin asta este că într-o finală nu există niciodată favoriți”, a mai spus președintele Barcelonei.



„El Clasico” reprezintă cea mai mare rivalitate din istoria fotbalului. Real Madrid are în palmares 106 victorii în meciurile oficiale, Barcelona 104, iar alte 52 de jocuri s-au încheiat la egalitate.

