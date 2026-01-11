În 2025, în campionat, pe 26 Octombrie, Real Madrid a pus cap unei serii de 5 victorii consecutive pentru marea rivală. O serie care a rămas în istorie.

În La Liga, catalanii conduc ostilitățile, și au 4 puncte față de madrileni, care sunt pe locul secund, după 19 etape jucate.

Ce pariem la “El Clasico”? + analiza și pronosticul lui Dan Chilom

Echipe probabile:

Courtois - Valverde, Asencio, Rudiger, Carreras - Tchouameni, Camavinga - Rodrygo, Bellingham, Vinicius - Mbappe Barcelona: Joan Garcia - Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde - De Jong, Pedri - Lamine Yamal, Fermin, Raphinha - Ferran Torres

Mbappe a fost recuperat și a făcut deplasarea de unul singur special pentru a juca în “El Clasico”. Chiar dacă nu este în forma sportivă cea mai bună, este greu de crezut că megastarul francez nu va fi titular in meciul de diseară.

Mbappe a marcat nu mai puțin de 12 goluri împotriva lui Barcelona.

În istoria confruntărilor directe dintre cele două, Real Madrid are 106 victorii, Barcelona 104, iar 52 de partide s-au terminat la egalitate.

Anul trecut, trofeul a fost câștigat de Barcelona care s-a impus cu scorul de 5-2!

Casele de pariuri o văd favorită pe echipa “Blaugrana”, căruia îi acordă o cotă de 2.07

Real Madrid are 3.20 la victorie

Barcelona ridică trofeul - 1.60

Real Madrid ridică trofeul - 2.15

Alonso în conduce cu 1-0 la meciurile directe pe Hansi Flick.

José Luis Munuera Montero va conduce meciul, arbitru care acordă în medie 4,69 cartonașe galbene, și 0,32 roșii.

Barcelona i-a luat fața marii rivale în toate competițiile interne în 2025, câștigând campionatul, Cupa, cât și Supercupa.

Sugestia Sport.ro: Ambele echipe marchează în timp regulamentar.

