Tavi Popescu a spus ce urmează pentru el după ”bijuteria” din FCSB - Botoșani: ”Sper să se întâmple asta”

Fosta campioană a României a învins formația dirijată de Marius Croitoru cu 4-3 și a obținut accederea în finala barajului pentru calificarea în preliminariile UEFA Europa Conference League, unde va da peste Dinamo.

În minutul 107 al confruntării din Ghencea, de pe stadionul ”Steaua”, Tavi Popescu s-a strecurat elegant printre fundașii adverși în careu și l-a învins pe Giannis Anestis cu un șut feroce, la care grecul nu a avut răspuns.

La flash-interviu, după meci, Tavi Popescu a spus că are încredere deplină în el și că vrea să-și recâștige acum locul în primul ”11” de la gruparea roș-albastră.

”Mă bucur că am reușit să aduc victoria și să fiu omul meciului, sper să fac asta și cu Dinamo. Am fost foarte fericit, mi-a spus Mister că o să marchez și am reușit. Mi-a spus de dinainte că o să marchez și să mă duc la el.

Nu prea am mai jucat în ultimul timp, acum am început să joc iar și sper să-mi recâștig locul de titular. O să încerc de mai multe ori (n.r. să trag la poartă).

(n.r. Cum stai cu încrederea?) Sunt 100% acum. Sper cu Dinamo să facem un meci cât mai bun. Este un derby. Am trecut de primul meci, acum urmează al doilea. Am avut multe discuții cu Marius Baciu, mi-a spus să am încredere în mine în ultimii 30 de metri și s-a văzut la meci acum”, a spus Tavi Popescu.

Cotat la 600.000 de euro de site-urile de specialitate, Tavi Popescu se află la prima echipă a lui FCSB din septembrie 2020. A înscris până acum 27 de goluri și a oferit 26 de pase decisive în 225 de apariții în toate competițiile pentru fosta campioană a României.

FCSB - Botoșani 4-3

FC Botoșani a deblocat tabela de marcaj în minutul 14, prin reușita lui Sebastian Mailat. FCSB a egalat, pe urmă, grație golului semnat de Joao Paulo în minutul 20 al confruntării.

În actul secund, Joyskim Dawa a dus scorul la 2-1 în minutul 53, iar Florin Tănase a făcut 3-1 în minutul 69. Mailat a micșorat, pe urmă, diferența în minutul 77, iar Mykola Kovtalyuk a trimis jocul în prelungiri în minutul 90+4.

Tavi Popescu i-a adus victoria lui FCSB după ce a driblat elegant în careul advers în minutul 107.