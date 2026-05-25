Echipa pregătită de Marius Baciu a câștigat meciul cu moldovenii în prelungiri, grație reușitei lui Octavian Popescu din minutul 107, care a amețit defensiva adversă cu o cascadă de driblinguri și o finalizare rece.

FCSB - Botoșani a avut loc în Ghencea, pe stadionul ”Steaua”. Roș-albaștrii o vor înfrunta acum pe Dinamo în finala barajului pentru un loc în Europa în următoarea stagiune.

Marius Șumudică a urmărit FCSB - Botoșani și a făcut praf un jucător: ”E prins în holșuruburi? Nu am văzut joc mai prost”

Marius Șumudică, ultima dată antrenor la Al Okhdood în martie 2026, l-a urecheat pe Andrei Miron, căpitanul lui FC Botoșani, pentru maniera în care stoperul a evoluat în barajul cu FCSB.

”Iar Miron, să mă ierte Dumnezeu, dar nu am văzut un joc mai prost. La golul lui Dawa, am crezut că se turna șapa și a rămas cimentat. Să nu poți să te ridici, să sari la cap, să nu poți să ai nicio reacție, pentru mine a fost ceva de neimaginat. Am crezut că e prins în holșuruburi.

La golul patru, Miron a făcut o Veronica. Nu știți ce este Veronica? La coridă, când taurul atacă, gen Tavi Popescu când intră în careu cu mingea, ajunge la matador, care este Miron în speță, și pe lângă corpul tău, picioarele rămân ancorate și tu ai mișcări doar din brațe și din talie.

Asta înseamnă Veronica și îi permiți taurului să treacă pe lângă tine. Bine, nu îi permiți, te rogi să treacă pe lângă tine că altfel e groasă. Auzisem la coride de această mișcare. Ți se pare că e o prăjitură luată de la cofetăria din colț, uite că a făcut o Veronica și nu e prăjitură”, a spus Șumudică, potrivit Fanatik.

Cotat la 600.000 de euro de site-urile de specialitate, Andrei Miron se află la FC Botoșani din iarna lui 2024 și mai are contract până la finalul actualei stagiuni.

FCSB - Botoșani 4-3

FC Botoșani a deblocat tabela de marcaj în minutul 14, prin reușita lui Sebastian Mailat. FCSB a egalat, pe urmă, grație golului semnat de Joao Paulo în minutul 20 al confruntării.

În actul secund, Joyskim Dawa a dus scorul la 2-1 în minutul 53, iar Florin Tănase a făcut 3-1 în minutul 69. Mailat a micșorat, pe urmă, diferența în minutul 77, iar Mykola Kovtalyuk a trimis jocul în prelungiri în minutul 90+4.

Tavi Popescu i-a adus victoria lui FCSB după ce a driblat elegant în careul advers în minutul 107.