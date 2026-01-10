Hansi Flick, deranjat înainte de Barcelona - Real Madrid „Poate mă ajutaţi voi”

Catalanii se află pe primul loc în La Liga, la trei patru puncte de urmăritoare Real Madrid și vor juca finala Supercupei Spaniei duminică, chiar împotriva marii rivale.

Spectacolul va fi asigurat în El Clasico, care va avea loc în Arabia Saudită duminică, de la ora 21:00, și care va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Hansi Flick, deranjat după ce a fost întrebat despre Kylian Mbappe

Kylian Mbappe a revenit din accidentarea sa la nivelul ligamentelor genunchiului și ar putea juca în finala Supercupei Spaniei împotriva marii rivale.

Antrenorul german al Barcelonei a fost întrebat la conferința de presă, în mai multe rânduri, despre starul francez. Hansi Flick a fost deranjat pentru că s-a pus prea mult accent pe revenirea principalei guri de foc din atacul lui Real Madrid.